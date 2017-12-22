Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: ABD'ye vurulan bir tokattır!

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "ABD'ye vurulan tokattır esasında bu. Kendisini her zaman dünyanın sahibi zanneden ABD, bu şekilde dünya insanlarından, sadece Müslüman ülkelerden değil, diğer ülkelerden de gerçekten bir cevap almıştır." şeklinde değerlendirdi.

Erbaş, temaslarda bulunmak için geldiği Azerbaycan'da Bakü Türk Şehitliği Camisi'ni ziyaret etti.

Ziyaret sonrasında basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Erbaş, BM Genel Kurulu'nda Trump’ın Kudüs kararını eleştiren karar tasarısının ABD’nin tehditlerine rağmen 9’a karşı 128 oyla kabul edilmesi dolayısıyla Türkiye ve Müslümanlar olarak mutluluk duyduklarını belirtti.

Erbaş, şöyle konuştu:

"ABD'ye vurulan tokattır esasında bu. Kendisini her zaman dünyanın sahibi zanneden ABD, bu şekilde dünya insanlarından, sadece Müslüman ülkelerden değil, diğer ülkelerden de gerçekten bir cevap almıştır. İnşallah bu cevap onu yeniden düşünmeye sevk eder ve almış olduğu karardan vazgeçer. Dünya gerçekten 5'ten büyük olduğunu göstermiş oldu. Hatta bir ülke, ABD kaldı. Dolayısıyla ABD bundan ders çıkarır diye düşünüyorum."