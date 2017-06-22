Diyanet İşleri Başkanı eleştirmişti, Erdoğan sahip çıktı
TRT 1'de Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması'nın finali yapıldı. Yarışmanın bir bölümünde sürpriz bir şekilde Cumhurbaşkanı Erdoğan salona geldi. Yarışmanın kazananlarına ödüllerini Cumhurbaşkanı Erdoğan verdi. "Birileri kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir." diyen Erdoğan, "Biz ne yaptığımıza bakacağız. Bu yarışmanın içinde neler var buna bakacağız." diye konuştu. Diyanet İşleri Başkanı Görmez ise yarıştırmayı eleştirerek, "Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir" demişti.22 Haziran 2017 Perşembe 00:31
KARAHİSARİ'NİN KUR'AN'INI HEDİYE ETTİ
TRT'nin verdiği altın ödülleri dışında Cumhurbaşkanı Erdoğan da yarışmacılara ödül olarak Karahisari'nin Kur'an-ı Kerim'ini hediye etti.
Ödülleri verirken kısa bir konuşma yapan Erdoğan şunları söyledi:
"ALIŞILMIŞIN DIŞINDA BİR PROGRAM"
"Bizleri ramazan boyu mutlu eden hafız kardeşlerim sizleri tebrik ediyorum. Burada 8 kardeşimiz var ama bunların dışında olan kardeşlerimi de tebrik ediyorum. Alışılmışın dışında bir uygulama TRT- Diyanet iş birliğiyle gerçekleşmiş oldu.
"ELEŞTİRİLERE KULAK ASMAYA GEREK YOK"
Birileri kendilerine göre eleştiriler getirmiş olabilir. Kulak asmaya gerek yok. Biz ne yaptığımıza bakacağız. Bu yarışmanın içinde neler var buna bakacağız. Hele hele bu Kur'an-ı Kerim'in okunması olduktan sonra akan sular durur."
GÖRMEZ, YARIŞMAYI ELEŞTİRMİŞTİ
Öte yandan, Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, yarışmayı eleştirmişti.
Görmez şu ifadeleri kullanmıştı:
Son zamanlarda bir yarışma programı çıkarıldı biliyorsunuz. Sadece şunu söylerim. Kuran ses yarışmalarının güftesi olarak kullanılacak bir kitap değildir. Kuran bir hayat kitabıdır. Hem de en müstakim yola, en salam yola sizi götürmek için nazil olmuş bir kitaptır.
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muzaffer48 dk önce Toplumu ifsat eden acunsu yarışmalarin grıla gittiği Türkiye'min bugünkü tv vizyonunda TRT nin bu programini beğenerek izliyorum. Lakin sayın Görmez hocam bir hakikati dile getirdi, inşallah sayın hocamın işaret ettiği noktada yol katledilir. Sayın c.baskanimin Görmez hocami murdochcu ihlassizlarin hedefine koyması hoş olmadı. Diyanet sayın Görmez hocamla gerçek hüviyetine doğru epey yol aldı, her ne olursa olsun sayın c.baskanimdan Görmez hocama sahip çıkmasını bekliyorum. İnanıyorum ki hocam diyanet koltuğunda oturma heveslisi değil, Allah için görevini layıkıyla yapıyor fakat murdochcu yahudi kirmaları hocami o koltuktan edip kendi hevalarinda eskisi gibi diyanetin cansız kuş edilmesi hevesindeler. Ömer 1 sa önce Gayet iyi güzeldi. İnşaAllah her sene olur. TRT gibi bir kanalda böyle programlar olması beni çok mutlu ediyor Sn. Erdogan1 sa önce Ben Görmez'e katılıyorum. Kuran'ı bu küçültücü rezil programlara bulaştırmayın. Osman Türk 1 sa önce Bu konuda kim daha yetkili ? Erdoğan'mı, Görmez'mi ? Eğer konu siyasetse tabii ki Erdoğan. Ama konu din ve dini ilimlerse, herhalde Görmez olmalı, öyle değil mi ? Mehmet Taha1 sa önce Böyle güzel bir program görmedim Emeği geçenlerden Allah CC razı olsun Bu günlerinde görmek varmış elhamdulillah Emre Bayındır1 sa önce Ha yani koskoca din alimi bilmiyor, siz biliyorsunuz? O halde kapatın diyanet işleri başkanlığını. Ne diye tutuyorsunuz ki? sait1 sa önce Hocam nokta değil virgül koyarak konuşalım.Burası Türkiye.Dört mevsim yaşanır burada... Hümeyra1 sa önce Sayın görmeze tüm kalbimle katılıyorum yüce kuranı kerimkainat kitabıdır. Böyle programlar eşsiz büyüklüğünü gölgeler...... Asabi1 sa önce Mehmet görmez i de reisi de severiz fikirlerini belirtmişler ve aynı fikirde olmak zorunda değiller buaraya nifak sokmayın Ayrıca rte ile aynı görüşte olduğumu söylemek isterim AC.2 sa önce Allahım sana sonsuz şükürler olsun.