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Diyanet İşleri Başkanı bu üç fotoğrafa oy verdi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.

Diyanet İşleri Başkanı bu üç fotoğrafa oy verdi
Eklenme: 29 Aralık 2016, 11:01
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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez de, Anadolu Ajansının "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katılarak 3 fotoğrafa oy verdi.



Görmez, "Haber" kategorisinde Iker Pastor'un, Yunanistan'ın Makedonya sınırındaki İdomeni kasabasında bulunan bir sığınmacı ailenin kurdukları çadırda yeni doğmuş bebeklerini yıkadıkları anı görüntülediği "Idemeni'de Doğan Bebek" başlıklı fotoğrafa oy verdi.


"Yaşam" kategorisinde Sergen Sezgin'in "Bursa'da Ramazan" başlıklı, bir çocuğun büyüklerin arasında yerde uzandığı teravih namazı fotoğrafına oy veren Mehmet Görmez, "Spor" kategorisinde ise Amerika'nın önde gelen rodeocularını bir araya getiren Profesyonel Boğa Binicileri Ligi'nin New York ayağında, Cem Özdel tarafından çekilen "Rodeo Şampiyonası" başlıklı fotoğrafı oyladı.


Prof. Dr. Görmez, haber dalında Halep'te çekilen fotoğrafların kalpleri burktuğunu ifade ederek, çocuklara iyi bir dünya bırakılmadığını göstermesi bakımından "İdomeni'de Doğan Bebek" fotoğrafını seçtiğini söyledi.

"Bursa'da Ramazan" fotoğrafını insanlara umut verdiği için tercih ettiğini dile getiren Görmez, "ibretlik" olarak nitelendirdiği rodeo şampiyonasına ilişkin fotoğrafa da insanoğlunun şehirleri tahrip ederken başvurduğu şiddeti spora da taşıyarak hayvanlara eziyet edilmesini yansıttığı için oy verdiğini belirtti.

 
EtiketlerDiyanetAA yılın fotoğrafıMehmet Görmez yılın fotoğrafıDiyanet İşleri Başkanı yılın fotoğrafı
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