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Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerle Mehmetçik'e dua etti

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Erbaş, sabah  namazında buluştuğu gençlerle Mehmetçik için dua etti.

25 Ocak 2018 Perşembe 12:16
Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerle Mehmetçik'e dua etti

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş,  Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde TDV'nin "Yurtiçi Akademi Programları" kapsamında  2018 Sömestr Kampı'na katılan üniversite öğrencileriyle sabah namazında buluştu.

18 farklı üniversiteden öğrencilerin katıldığı programda, Fetih suresi  okundu. Erbaş, sabah namazı öncesi Mehmetçik için şöyle dua etti:

"Yüzyıllardır din-i mübin-i İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin  karşısında, mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu  olmuş aziz milletimize ve kahraman ordumuza rahmetinle, nusretinle muamele eyle,  milletimizi ilelebet payidar eyle Allahım. Din, iman, millet, vatan, hak,  hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda  şehit olmayı en büyük paye sayan inancı kalbimizden, neslimizden asil  milletimizin yüreğinden ebediyyen eksik eyleme Allah'ım."

"MİLLETİMİZİN İYİ BİR DONANIMA SAHİP GENÇLERE İHTİYACI VAR"

Namazdan sonra ise gençlere hitap eden Erbaş, "İnsan ömrünün  merhaleleri vardır; çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemi gibi çeşitli  dönemleri vardır. En heyecanlı, en bereketli dönemlerden birisini yaşıyorsunuz."  dedi.

Gençlik çağının hayata hazırlanılan bir dönem olduğuna işaret eden  Erbaş, "Milletimizin, memleketimizin, insanlığın kendini iyi yetiştirmiş, hem  maddi hem manevi olarak iyi bir donanıma sahip gençlere ihtiyacı var. İstikbal,  sizin iyi bir Müslüman olarak yetişmenizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

"BİZİM MEDENİYETİMİZİN TEMELİ İLME DAYANIR"

Okumanın önemine değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"Bizim medeniyetimizin temeli ilme dayanır. İlk inen ayeti kerime  'oku' diye başlar. Rabbimiz, önemine binaen ilk inen ayetlerde okumaktan ve  kalemden bahsediyor. Bu, 'Kitap ve kalem elinizden eksik olmasın' demektir. Allah  Resulü, Medine’ye hicret edince ilk yaptığı iş Mescid-i Nebevi’yi kurmak oldu ve  orayı bir medreseye çevirdi. Orada yetişen sahabeler, yeryüzüne dağılarak  gönülleri fethettiler. İslam bu şekilde, gönülleri fethederek yayıldı. İlim,  irfan, mektep, medrese bizim medeniyetimizin temel noktasıdır. Bütün kitaplar,  Kur'an-ı Kerim’i daha iyi anlamak amacıyla okunmalıdır. Bu amaçla okursak nafile  ibadet yapmış oluruz. Ne kadar çok farklı alanlarda kitap okursak Kur'an-ı  Kerim’i o kadar iyi anlarız."

Programa, Erbaş’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman  Tıraşçı, Yrd. Doç. Dr. Selim Argun, Diyanet'in üst düzey yöneticileri ve çok  sayıda üniversite öğrencisi katıldı.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 12:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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