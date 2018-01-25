Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, gençlerle Mehmetçik'e dua etti

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre, Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde TDV'nin "Yurtiçi Akademi Programları" kapsamında 2018 Sömestr Kampı'na katılan üniversite öğrencileriyle sabah namazında buluştu.

18 farklı üniversiteden öğrencilerin katıldığı programda, Fetih suresi okundu. Erbaş, sabah namazı öncesi Mehmetçik için şöyle dua etti:

"Yüzyıllardır din-i mübin-i İslam'a hizmet etmiş, hep zalimin karşısında, mazlumun yanında olmuş, kimsesizlerin, gariplerin, ezilenlerin umudu olmuş aziz milletimize ve kahraman ordumuza rahmetinle, nusretinle muamele eyle, milletimizi ilelebet payidar eyle Allahım. Din, iman, millet, vatan, hak, hakikat, adalet, erdem, fazilet uğruna mücadele etmeyi ve gerekirse bu yolda şehit olmayı en büyük paye sayan inancı kalbimizden, neslimizden asil milletimizin yüreğinden ebediyyen eksik eyleme Allah'ım."

"MİLLETİMİZİN İYİ BİR DONANIMA SAHİP GENÇLERE İHTİYACI VAR"

Namazdan sonra ise gençlere hitap eden Erbaş, "İnsan ömrünün merhaleleri vardır; çocukluk, gençlik, olgunluk ve yaşlılık dönemi gibi çeşitli dönemleri vardır. En heyecanlı, en bereketli dönemlerden birisini yaşıyorsunuz." dedi.

Gençlik çağının hayata hazırlanılan bir dönem olduğuna işaret eden Erbaş, "Milletimizin, memleketimizin, insanlığın kendini iyi yetiştirmiş, hem maddi hem manevi olarak iyi bir donanıma sahip gençlere ihtiyacı var. İstikbal, sizin iyi bir Müslüman olarak yetişmenizi bekliyor." ifadelerini kullandı.

"BİZİM MEDENİYETİMİZİN TEMELİ İLME DAYANIR"

Okumanın önemine değinen Erbaş, şöyle devam etti:

"Bizim medeniyetimizin temeli ilme dayanır. İlk inen ayeti kerime 'oku' diye başlar. Rabbimiz, önemine binaen ilk inen ayetlerde okumaktan ve kalemden bahsediyor. Bu, 'Kitap ve kalem elinizden eksik olmasın' demektir. Allah Resulü, Medine’ye hicret edince ilk yaptığı iş Mescid-i Nebevi’yi kurmak oldu ve orayı bir medreseye çevirdi. Orada yetişen sahabeler, yeryüzüne dağılarak gönülleri fethettiler. İslam bu şekilde, gönülleri fethederek yayıldı. İlim, irfan, mektep, medrese bizim medeniyetimizin temel noktasıdır. Bütün kitaplar, Kur'an-ı Kerim’i daha iyi anlamak amacıyla okunmalıdır. Bu amaçla okursak nafile ibadet yapmış oluruz. Ne kadar çok farklı alanlarda kitap okursak Kur'an-ı Kerim’i o kadar iyi anlarız."

Programa, Erbaş’ın yanı sıra Diyanet İşleri Başkan Yardımcıları Osman Tıraşçı, Yrd. Doç. Dr. Selim Argun, Diyanet'in üst düzey yöneticileri ve çok sayıda üniversite öğrencisi katıldı.