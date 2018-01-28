Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diyanet, hastalara 'manevi rehberlik' personeli alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı “Hastanelerde Manevi Rehberlik” hizmetinde kullanılmak üzere personel alımı yapacak. İşte aranan şartlar...

28 Ocak 2018 Pazar 22:31
Diyanet, hastalara 'manevi rehberlik' personeli alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 2015 yılında imzalanan protokol ile “Hastanelerde Manevi Rehberlik” hizmeti hayata geçirilmişti.

Hasta, hasta yakınları ve hastane personeline moral, motivasyon ve manevi destek sağlama, dini/manevi konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak amacıyla başlatılan çalışma ilk olarak 6 pilot ilde uygulandı. 

Vatandaşların memnun kalması ile birlikte projeyi tüm illere yaygınlaştırmayı hedefleyen Diyanet, çalışmaları hızlandırdı. 

Geçen yıl 16 ilde, 48 hastanede manevi destek hizmeti sunuldu. Bu yıl hizmet verilen şehir sayısı 38’e yükseltti. 115 hastanede 230 personel ile vatandaşlara hizmet sunulacak.

Rehberlik yapmak isteyen Diyanet personellerinin lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olması ve 200 saatlik manevi destek eğitimi almış olması gerekiyor. 

Haber Tarihi: 28 Ocak 2018 Pazar 22:31
  1. Hastanelerde Manevi Rehberlik
  2. diyanet hastanelerde manevi rehberlik
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Diyanet, hastalara 'manevi rehberlik' personeli alacak
    1. Diyanet, hastalara 'manevi rehberlik'..
    2. Nihat Genç: "Atatürk CHP'ye aday olsa..
    3. Canikli'den 'mühimmat' açıklaması:..
    4. Antalyaspor'un otobüsüne saldırı:..
    5. Çalınan Bitcoin'ler iade edilecek
    6. Kamil Ahmet Çörekçi: Hiçbir şey bitmedi
    7. Chelsea ve Manchester City tur atladı
    8. Tokat'ta bin kişi MHP'ye katıldı
    9. Fenerbahçelileri isyan ettiren pozisyon
    10. İsveç'ten Türk askerine destek
    11. Uşak'ta 4 genç ölümden döndü
    12. Türkmenler'den Zeytin Dalı Harekatı'na..
    13. Yozgat'ta otomobil devrildi: 4 yaralı
    14. Edirne'de göçmen kaçakçılığı operasyonu
    15. Burseya Dağı'ndaki mevziler..
    16. Reyhanlı'da yüzlerce araçlık destek..
    17. Türk Sahil Güvenliği Kardak devriyesinde
    18. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Gani'ye..
    19. Tel Abyad'a terör örgütünün bez..
    20. Eğitim sistemi nasıl olmalı?
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Sanatçılara Afrin çağrısı: Meydana inin
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    Batı'dan Mehmetçik'i güldüren haber! Gizli silah sandılar
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    'Ölürüm Türkiyem'i duyan it sürüsü böyle çıldırdı
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    İran'dan Afrin açıklaması: Türkiye ABD'nin...
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama
    TSK Münbiç'te sürpriz yaptı! PYD ve ABD'yi korkutan patlama

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 26.01.2018
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    Çocuğu hakkında yakalama kararı verilen Haşim Kılıç'tan ilk açıklama
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...
    12 bin kişilik ordu! Suriyeli aşiretlerden flaş çağrı...