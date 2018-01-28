Diyanet, hastalara 'manevi rehberlik' personeli alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı ile Sağlık Bakanlığı arasında 2015 yılında imzalanan protokol ile “Hastanelerde Manevi Rehberlik” hizmeti hayata geçirilmişti.

Hasta, hasta yakınları ve hastane personeline moral, motivasyon ve manevi destek sağlama, dini/manevi konularda danışmanlık ve rehberlik hizmeti sunmak amacıyla başlatılan çalışma ilk olarak 6 pilot ilde uygulandı.

Vatandaşların memnun kalması ile birlikte projeyi tüm illere yaygınlaştırmayı hedefleyen Diyanet, çalışmaları hızlandırdı.

Geçen yıl 16 ilde, 48 hastanede manevi destek hizmeti sunuldu. Bu yıl hizmet verilen şehir sayısı 38’e yükseltti. 115 hastanede 230 personel ile vatandaşlara hizmet sunulacak.

Rehberlik yapmak isteyen Diyanet personellerinin lisans düzeyinde dini yükseköğrenim mezunu olması ve 200 saatlik manevi destek eğitimi almış olması gerekiyor.