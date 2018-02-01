Diyanet hac kura sonuçlarını açıkladı... Tıklayınız

Diyanet İşleri Başkanlığı 2018 hac kuraları sonuçlarını açıkladı. Sonuçları aşağıdaki linkten ve hac.diyanet.gov.tr adresinden öğrenibilirsiniz.

Hac kura sonucu Diyanet İşleri tarafından geçtiğimiz günlerde duyurulan sayfada yerini aldı. Kurumun yaptığı açıklamada hacı adaylarının sonuçlarını TC kimlik numaraları ile sorgulayabilecekleri ifade edildi. İşte 2 milyonu aşkın adayın başvuru yaptığı çekilişin sonuçları...

SONUÇLAR İÇİN TIKLAYIN

Bugün saat 11:00’de çekiliş için özel olarak düzenlenen program Diyanet’e ait konferans salonunda gerçekleştirildi. İl il gerçekleştirilen çekilişler kuruma ait resmi internet adresinden ve TRT Diyanet ekranlarından canlı olarak yayınlandı. Kurada adını gören hacı adayları büyük sevinç yaşarken hızlı bir şekilde geçen ekranda ismini göremeyen kişiler resmi sonuçları beklemeye başladı.

2018 HAC KURALARI SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

Kurumun 2018 yılı çekilişine özel olarak hazırladığı sayfa olan “hackurasonuc2018.diyanet.gov.tr” üzerinde sorgulama özelliği 20:15’ten itibaren aktif hale getirildi. Başvuru yapan hacı adayının TC kimlik numarası ve ilgili kutucukta yer alan ve gerçek bir kişi olduğunun kanıtı olan rakamların girilmesinin ardından sorgulama yapılabiliyor.

DİYANET İŞLERİ HAC KURALARI ÇEKİLİŞİNİ KATSAYILI SİSTEMLE GERÇEKLEŞTİRDİ

Çekiliş öncesi yapılan duyuruda çekilişlerde katsayılı kura sisteminin esas alınacağı belirtildi. Buna göre hacı adayları başvuru yaptıkları yıl sayısına göre sınıflandırıldı ve adayların kazanamadıkları yılların katsayıları esas alındı. 3 yıl kurada adı çıkmayan kişiler 9 kez, 4 yıl çıkmayan kişiler ise 16 kez yazıldı. Bu sayede geçtiğimiz yıllarda şanslı kişiler içerisinde yer alamayan hacı adaylarının kurada çıkma olasılığının arttırılması sağlandı.

TC KİMLİK NO İLE SONUÇ SORGULAMA YAPILABİLECEK

Başvuruda bulunan adaylar Türkiye Cumhuriyeti kimlik numaraları ile sonuçlarını sorgulayabilirken başvuruyapmayan adaylar “kayıt bulunamadı” hatası ile karşı karşıya kaldı. Kura sonucunda ismi çıkan kişiler ise çekiliş bilgileri ile birlikte kayıt yaptırma hakkı kazandıklarını öğrendi.