Diyanet görevlilerinden Vali Toprak’a ziyaret

Vali Toprak, bir süre sohbet ettiği Diyanet İşleri Başkanlığı Müşaviri Abdürrezzak Ateş ve Diyanet İşleri Başkanı Din Hizmetleri Genel Müdürü Yaşar Yiğit’e ziyaretleri anısına plaket takdim ederek, yöreye ait el dokuması kilim hediye etti. Ziyarette İl Müftüsü Faruk Gürbüz de hazır bulundu.