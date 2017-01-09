Diyanet cemaatleri iki konuda uyardı!

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Diyanet İşleri Başkanlığı’nın, tarihinde ilk kez düzenleyeceği “cemaatler buluşması” öncesinde 30 cemaatle yaptığı ön görüşmenin ayrıntıları ortaya çıktı. Diyanet yetkililerinin, diğer cemaatlere “ticaret yapmayın, siyasete karışmayın” mesajı verdiği öğrenildi.

Diyanet İşleri Başkanlığı, FETÖ’nün “cemaatler hakkında yarattığı olumsuz algının” düzeltilmesi ve bundan sonra FETÖ benzeri yapıların oluşmaması için cemaatlerle fikir alışverişinde bulunmak amacıyla İstanbul’da tarihinde ilk kez bir “cemaatler buluşması” düzenleyecek.

Bu ay sonunda gerçekleşecek buluşma öncesinde, Diyanet İşleri Başkanlığı Din İşleri Yüksek Kurulu Başkanı Ekrem Keleş, Diyanet İşleri Başkan Yardımcısı Hasan Kamil Yılmaz, İslam Araştırmaları Merkezi (İSAM) Başkanı Raşit Küçük ve uzmanlardan oluşan bir ekip, buluşmaya davet edilen 30 cemaatle bir ön görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede cemaat ve tarikatların, “daha şeffaf ve denetlenebilir” yapılara kavuşması için atılacak adımlar konuşuldu. FETÖ'nün örgüt yapısı, ticari ilişkileri ve devletteki yapılanması ile ilgili örnekler üzerinden konuşan Diyanet yetkililerinin, diğer cemaatlere “ticaret yapmayın, siyasete karışmayın” mesajı verdiği öğrenildi.

Görüşmede, Osmanlı Devleti’nin tarikatlara yönelik denetim politikasını içeren “Meclisi Meşayih Nizamnamesi”nin örnek olarak gösterildiği ancak mevcut durumda Diyanet bünyesinde böyle bir yapı yerine cemaatlerin kendi iç denetimlerini kurması gerektiği belirtildi.

Görüşmede, cemaatlere “denetlenebilirlik ve şeffaflık” vurgusu yapılırken, tekke ve zaviyeleri kapatan devrim kanununun kaldırılmasına yönelik herhangi bir önerinin konuşulmadığı, zaten Diyanet’in böyle bir gündeminin olmadığı belirtildi.

Din İşleri Yüksek Kurulu’nun görüşmeye ilişkin bir rapor hazırlayacağı, daha sonra Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in de aynı cemaatlerle bir görüşme gerçekleştireceği öğrenildi. Buluşma sonunda Diyanet ve cemaatlerin görüşlerinin bir raporda toplanarak, Başbakan Binali Yıldırım ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a sunulması bekleniyor.