Diyanet, boşalan hac kontenjanlarının illere göre dağılımını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 yılı Hac organizasyonuna oda tercihli kategorisinden kesin kayıt yaptırıp daha sonra çeşitli sebeplerden vazgeçenlerden boşalan kontenjanlara illere göre dağılımını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığından edinilen bilgilere göre, 1 bin 448 hacı adayı kaydını yaptırmış ama farklı sebeplerden dolayı hacca gidemeyeceğini il müftülüklere resmi olarak beyan etti. Diyanet ise boşalan hac kontenjanlarının illere dağılımını yaptı.

İşte 1 bin 448 hac kontenjanın illere dağılımı;