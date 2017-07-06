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Diyanet, boşalan hac kontenjanlarının illere göre dağılımını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli nedenlerden boşalan hac kontenjanlarının illere dağılımını gerçekleştirdi.

06 Temmuz 2017 Perşembe 11:01
Diyanet, boşalan hac kontenjanlarının illere göre dağılımını açıkladı

Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 yılı Hac organizasyonuna oda tercihli kategorisinden kesin kayıt yaptırıp daha sonra çeşitli sebeplerden vazgeçenlerden boşalan kontenjanlara illere göre dağılımını yaptı.

Diyanet İşleri Başkanlığından edinilen bilgilere göre, 1 bin 448 hacı adayı kaydını yaptırmış ama farklı sebeplerden dolayı hacca gidemeyeceğini il müftülüklere resmi olarak beyan etti. Diyanet ise boşalan hac kontenjanlarının illere dağılımını yaptı. 

İşte 1 bin 448 hac kontenjanın illere dağılımı;

     
 S.NOİLLERVERİLEN KONTENJAN 
 1ADANA26 
 2ADIYAMAN10 
 3A.KARAHİSAR26 
 4AĞRI8 
 5AMASYA10 
 6ANKARA140 
 7ANTALYA28 
 8ARTVİN6 
 9AYDIN10 
 10BALIKESİR28 
 11BİLECİK8 
 12BİNGÖL8 
 13BİTLİS8 
 14BOLU10 
 15BURDUR8 
 16BURSA54 
 17ÇANAKKALE10 
 18ÇANKIRI8 
 19ÇORUM14 
 20DENİZLİ20 
 21DİYARBAKIR28 
 22EDİRNE6 
 23ELAZIĞ18 
 24ERZİNCAN10 
 25ERZURUM18 
 26ESKİŞEHİR16 
 27GAZİANTEP30 
 28GİRESUN8 
 29GÜMÜŞHANE8 
 30HAKKARİ6 
 31HATAY18 
 32ISPARTA12 
 33MERSİN16 
 34İSTANBUL140 
 35İZMİR42 
 36KARS6 
 37KASTAMONU10 
 38KAYSERİ30 
 39KIRKLARELİ6 
 40KIRŞEHİR8 
 41KOCAELİ34 
 42KONYA50 
 43KÜTAHYA24 
 44MALATYA16 
 45MANİSA24 
 46K.MARAŞ22 
 47MARDİN14 
 48MUĞLA8 
 49MUŞ8 
 50NEVŞEHİR8 
 51NİĞDE8 
 52ORDU14 
 53RİZE10 
 54SAKARYA22 
 55SAMSUN34 
 56SİİRT6 
 57SİNOP6 
 58SİVAS14 
 59TEKİRDAĞ10 
 60TOKAT14 
 61TRABZON16 
 62TUNCELİ4 
 63ŞANLIURFA30 
 64UŞAK10 
 65VAN16 
 66YOZGAT16 
 67ZONGULDAK10 
 68AKSARAY10 
 69BAYBURT8 
 70KARAMAN10 
 71KIRIKKALE22 
 72BATMAN10 
 73ŞIRNAK6 
 74BARTIN6 
 75ARDAHAN6 
 76IĞDIR6 
 77YALOVA6 
 78KARABÜK10 
 79KİLİS6 
 80OSMANİYE10 
 81DÜZCE10 
 TOPLAM1448
Haber Tarihi: 06 Temmuz 2017 Perşembe 11:01
  1. Boşalan hac kontenjanları
  2. diyanet
  3. 2017 hac
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