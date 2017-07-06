Diyanet, boşalan hac kontenjanlarının illere göre dağılımını açıkladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, çeşitli nedenlerden boşalan hac kontenjanlarının illere dağılımını gerçekleştirdi.06 Temmuz 2017 Perşembe 11:01
Diyanet İşleri Başkanlığı 2017 yılı Hac organizasyonuna oda tercihli kategorisinden kesin kayıt yaptırıp daha sonra çeşitli sebeplerden vazgeçenlerden boşalan kontenjanlara illere göre dağılımını yaptı.
Diyanet İşleri Başkanlığından edinilen bilgilere göre, 1 bin 448 hacı adayı kaydını yaptırmış ama farklı sebeplerden dolayı hacca gidemeyeceğini il müftülüklere resmi olarak beyan etti. Diyanet ise boşalan hac kontenjanlarının illere dağılımını yaptı.
İşte 1 bin 448 hac kontenjanın illere dağılımı;
|S.NO
|İLLER
|VERİLEN KONTENJAN
|1
|ADANA
|26
|2
|ADIYAMAN
|10
|3
|A.KARAHİSAR
|26
|4
|AĞRI
|8
|5
|AMASYA
|10
|6
|ANKARA
|140
|7
|ANTALYA
|28
|8
|ARTVİN
|6
|9
|AYDIN
|10
|10
|BALIKESİR
|28
|11
|BİLECİK
|8
|12
|BİNGÖL
|8
|13
|BİTLİS
|8
|14
|BOLU
|10
|15
|BURDUR
|8
|16
|BURSA
|54
|17
|ÇANAKKALE
|10
|18
|ÇANKIRI
|8
|19
|ÇORUM
|14
|20
|DENİZLİ
|20
|21
|DİYARBAKIR
|28
|22
|EDİRNE
|6
|23
|ELAZIĞ
|18
|24
|ERZİNCAN
|10
|25
|ERZURUM
|18
|26
|ESKİŞEHİR
|16
|27
|GAZİANTEP
|30
|28
|GİRESUN
|8
|29
|GÜMÜŞHANE
|8
|30
|HAKKARİ
|6
|31
|HATAY
|18
|32
|ISPARTA
|12
|33
|MERSİN
|16
|34
|İSTANBUL
|140
|35
|İZMİR
|42
|36
|KARS
|6
|37
|KASTAMONU
|10
|38
|KAYSERİ
|30
|39
|KIRKLARELİ
|6
|40
|KIRŞEHİR
|8
|41
|KOCAELİ
|34
|42
|KONYA
|50
|43
|KÜTAHYA
|24
|44
|MALATYA
|16
|45
|MANİSA
|24
|46
|K.MARAŞ
|22
|47
|MARDİN
|14
|48
|MUĞLA
|8
|49
|MUŞ
|8
|50
|NEVŞEHİR
|8
|51
|NİĞDE
|8
|52
|ORDU
|14
|53
|RİZE
|10
|54
|SAKARYA
|22
|55
|SAMSUN
|34
|56
|SİİRT
|6
|57
|SİNOP
|6
|58
|SİVAS
|14
|59
|TEKİRDAĞ
|10
|60
|TOKAT
|14
|61
|TRABZON
|16
|62
|TUNCELİ
|4
|63
|ŞANLIURFA
|30
|64
|UŞAK
|10
|65
|VAN
|16
|66
|YOZGAT
|16
|67
|ZONGULDAK
|10
|68
|AKSARAY
|10
|69
|BAYBURT
|8
|70
|KARAMAN
|10
|71
|KIRIKKALE
|22
|72
|BATMAN
|10
|73
|ŞIRNAK
|6
|74
|BARTIN
|6
|75
|ARDAHAN
|6
|76
|IĞDIR
|6
|77
|YALOVA
|6
|78
|KARABÜK
|10
|79
|KİLİS
|6
|80
|OSMANİYE
|10
|81
|DÜZCE
|10
|TOPLAM
|1448