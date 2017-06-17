'Diyanet amca bizeizin verdi!'

Görmez, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Han Camisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm tarih boyunca dini İslam'a sancaktarlık yapan Türk milletinin desteğiyle Diyanet İşleri Başkanlığının dünyanın birçok yerinde camiler inşa ettirdiğini belirtti.

Görmez, "Kırgızistan'daki bir camimizin yapımı bitmek üzere. Kıbrıs'ta bir camimiz birkaç ay içerisinde bitmek üzere. Arnavutluk'ta 4 minareli bir camimiz 1 sene içerisinde bitmek üzere. Afrika'nın Gana'sında Mimar Sinan'ın eserlerinin aynısı bitti, açılış bekliyor. Allah, Moskova'nın göbeğinde muhteşem bir camiyi bitirmeyi nasip etti. Tüm bunları tarih boyunca dini, İslam'da sancaktarlık yapmış bu aziz milletimizin yardımlarıyla yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Camiler kardeşlik mekanı"

Camilerin sadece namaz kılma mekanları olmadığına dikkati çeken Görmez, aynı zamanda kalpleri birleştiren birlik, bilgi ve kardeşlik mekanı olduğunu vurguladı.

Görmez, şunları kaydetti:

"Camilerde tüm insanlarla birlikte çocuklarla da Allah'ın evinde buluşmalıyız. Bu ramazanda çok üzücü bir tartışma yaşadık. Çocuk ve cami ilişkisiyle ilgili. O tartışmalar bizlere yakışmaz. Yer yüzünün en masum insanları mabetler ve camilerdir. Yeryüzünün en masum varlıkları ise çocuklardır. Masum çocuklar kadar kimse mabetlerde yakışmaz. Artık birisi camide çocukları yüksek sesle azarladığı zaman çocuklar onlara şöyle cevap veriyorlar. 'Diyanet amca bize izin verdi.' Evet çocuklar Diyanet amca size izin verdi. Millet olarak, teşkilat olarak bir çocuğu camide gördüğümüz zaman kalbimizde huzur doluyor. Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin ismini bu camiye vermişsiniz. Cenabı Allah, rahmet eylesin. 'Siz saf tutarken çocuk sesleri duymuyorsanız geleceğinizden endişe duyun' diyor. Elbette caminin adabı vardır ama bu çocuklarımız, adabı o camide öğrenecekler. Çocuk camiyle buluştuğu zaman, cami çocukla buluştuğu zaman geleceğimizden emin oluruz. Bu yüzden çocuklar size kim ne derse desin bu sözü söylemeye devam edin."

Görmez, konuşmanın ardından, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve diğer yetkililerle caminin açılışını gerçekleştirdi.