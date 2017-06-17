İMSAK03:23GÜNEŞ05:24ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:10AKŞAM20:46YATSI22:37
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

'Diyanet amca bizeizin verdi!'

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez, "Artık birisi camide çocukları yüksek sesle azarladığı zaman çocuklar onlara şöyle cevap veriyorlar. 'Diyanet amca bize izin verdi.' Evet çocuklar Diyanet amca size izin verdi." dedi.

17 Haziran 2017 Cumartesi 14:26
'Diyanet amca bizeizin verdi!'

Görmez, Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet Han Camisi'nin açılış töreninde yaptığı konuşmada, tüm tarih boyunca dini İslam'a sancaktarlık yapan Türk milletinin desteğiyle Diyanet İşleri Başkanlığının dünyanın birçok yerinde camiler inşa ettirdiğini belirtti.

Görmez, "Kırgızistan'daki bir camimizin yapımı bitmek üzere. Kıbrıs'ta bir camimiz birkaç ay içerisinde bitmek üzere. Arnavutluk'ta 4 minareli bir camimiz 1 sene içerisinde bitmek üzere. Afrika'nın Gana'sında Mimar Sinan'ın eserlerinin aynısı bitti, açılış bekliyor. Allah, Moskova'nın göbeğinde muhteşem bir camiyi bitirmeyi nasip etti. Tüm bunları tarih boyunca dini, İslam'da sancaktarlık yapmış bu aziz milletimizin yardımlarıyla yapıyoruz." ifadesini kullandı.

"Camiler kardeşlik mekanı"

Camilerin sadece namaz kılma mekanları olmadığına dikkati çeken Görmez, aynı zamanda kalpleri birleştiren birlik, bilgi ve kardeşlik mekanı olduğunu vurguladı.

Görmez, şunları kaydetti:

"Camilerde tüm insanlarla birlikte çocuklarla da Allah'ın evinde buluşmalıyız. Bu ramazanda çok üzücü bir tartışma yaşadık. Çocuk ve cami ilişkisiyle ilgili. O tartışmalar bizlere yakışmaz. Yer yüzünün en masum insanları mabetler ve camilerdir. Yeryüzünün en masum varlıkları ise çocuklardır. Masum çocuklar kadar kimse mabetlerde yakışmaz. Artık birisi camide çocukları yüksek sesle azarladığı zaman çocuklar onlara şöyle cevap veriyorlar. 'Diyanet amca bize izin verdi.' Evet çocuklar Diyanet amca size izin verdi. Millet olarak, teşkilat olarak bir çocuğu camide gördüğümüz zaman kalbimizde huzur doluyor. Fatih Sultan Mehmet Han hazretlerinin ismini bu camiye vermişsiniz. Cenabı Allah, rahmet eylesin. 'Siz saf tutarken çocuk sesleri duymuyorsanız geleceğinizden endişe duyun' diyor. Elbette caminin adabı vardır ama bu çocuklarımız, adabı o camide öğrenecekler. Çocuk camiyle buluştuğu zaman, cami çocukla buluştuğu zaman geleceğimizden emin oluruz. Bu yüzden çocuklar size kim ne derse desin bu sözü söylemeye devam edin."

Görmez, konuşmanın ardından, Vali Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç ve diğer yetkililerle caminin açılışını gerçekleştirdi.

Haber Tarihi: 17 Haziran 2017 Cumartesi 14:26
  1. Diyanet
  2. mehmet görmez
  3. camilerde çocuklar
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ispanaklı çıtır börek tarifi
    1. Ispanaklı çıtır börek tarifi
    2. Arkadaşına araba çarpan köpeğin yürek..
    3. Fırat Kalkanı'na saldıracaklar!
    4. 15 saniye içinde 50 çiğ yumurta içti
    5. Sakallardan burun kıllarına kadar ağda..
    6. Beşiktaş'tan flaş Talisca kararı!
    7. Ali Ağaoğlu'nun lüks hediyesi dudak..
    8. Fotokapanla görüntülendiler
    9. Kendisine korna çalan adamı doğduğuna..
    10. Ses getiren transfer: İşte Dani..
    11. Filistinliler'e yerleşim izni yok!
    12. Süper Lig'in kapısından döndü, şimdi...
    13. Şehit çocuklarının buruk Babalar Günü
    14. Körfezde sıcak dakikalar! İran ve Çin..
    15. Dünyanın en yenilikçi ülkeleri..
    16. Kabloları tasarımın bir parçası haline..
    17. Din İşleri Bakanı: Başörtüsünü..
    18. Meteoroloji uyardı: 6 derece birden..
    19. Siyonistler Mescid-i Aksa'ya saldırdı
    20. Yemek zehirlenmesi yaşanan kışlada..
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Sırbistan'a eşcinsel başbakan!
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Yılanın soktuğu adam, birlikte ölmek için karısını ısırdı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taşla saldıracaklardı
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti
    Doktor müdahale etti! Kılıçdaroğlu'nun yol planı değişti