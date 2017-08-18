Diyanet açıkladı: Kredi kartıyla kurban olur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular bölümünde yer alan fetvalarına göre, İslam dininde sık uygulanan kurban kanının alına sürülmesi gibi bir adet bulunmadığına dikkat çekilerek, kritik uyarılarda bulunuldu:

Ayrı bir günah söz konusu!

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak, kredi kartı borcunu, gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir.

Kan alna sürülür mü?

"Kesilen kurbanın kanından alna sürülmesi dinimizde var mıdır?" sorusuna verilen yanıtta, "Kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir" denildi.

Büyütülen hayvanın sütü kullanılır

Yöneltilen "Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden yararlanabilir mi?" sorusuna verilen yanıtta şöyle denildi: Bir kimse, kendi evinde besleyip büyüttüğü bir hayvanı, kurban olarak keseceğine karar verse; bu hayvanın gücünden veya dişi ise sütünden yararlanabilir.

Sadaka verilmeli

Fakat kurban olarak alınan bir hayvanın kesim öncesinde sütünden ve yününden yararlanmak uygun değildir. Şayet, böyle bir hayvandan yararlanılmışsa, yararlanma bedeli sadaka olarak verilmelidir.

Kaynak: Akşam