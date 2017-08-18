Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Diyanet açıkladı: Kredi kartıyla kurban olur mu?

Kurbanlıkların kredi kartı, banka kredisi ve taksitle alınabileceğini belirten Diyanet, faize girilmemesi gerektiğini açıkladı.

18 Ağustos 2017 Cuma 13:43
Diyanet açıkladı: Kredi kartıyla kurban olur mu?

Diyanet İşleri Başkanlığı'nın kurbanla ilgili sıkça sorulan sorular bölümünde yer alan fetvalarına göre, İslam dininde sık uygulanan kurban kanının alına sürülmesi gibi bir adet bulunmadığına dikkat çekilerek, kritik uyarılarda bulunuldu: 

Ayrı bir günah söz konusu!

Kurban kesmekle mükellef olan şahıs, kurbanlık hayvanı nakit olarak alabileceği gibi kredi kartıyla tek çekim veya vadeli olarak da alabilir. Bu bağlamda bedelin kredi kartıyla ödenmesi kurbanın sıhhatine engel teşkil etmez. Ancak, kredi kartı borcunu, gecikmeden kaynaklanan faizli işleme düşmemek gerekir. Kredi kartıyla vadeli olarak kurban alırken, vadeyi bankanın uygulaması halinde ilave bir ücret ödenirse kesilen kurban geçerli olmakla birlikte, faizli işlem sebebiyle ayrı bir günah söz konusu olacağı için bundan sakınmak gerekir. 

Kan alna sürülür mü?

"Kesilen kurbanın kanından alna sürülmesi dinimizde var mıdır?" sorusuna verilen yanıtta, "Kesilen kurbanın kanının alna sürülmesinin dinle hiçbir ilgisi yoktur. Halkımız arasında yaygın olan bu uygulamanın başka kültürlerden girdiği anlaşılmaktadır. Dolayısıyla terk edilmesi gerekir" denildi.

Büyütülen hayvanın sütü kullanılır

Yöneltilen "Kişi beslediği ve kurban olarak kesmeyi kararlaştırdığı bir hayvanın sütünden veya gücünden yararlanabilir mi?" sorusuna verilen yanıtta şöyle denildi: Bir kimse, kendi evinde besleyip büyüttüğü bir hayvanı, kurban olarak keseceğine karar verse; bu hayvanın gücünden veya dişi ise sütünden yararlanabilir. 

Sadaka verilmeli

Fakat kurban olarak alınan bir hayvanın kesim öncesinde sütünden ve yününden yararlanmak uygun değildir. Şayet, böyle bir hayvandan yararlanılmışsa, yararlanma bedeli sadaka olarak verilmelidir. 

Kaynak: Akşam

Haber Tarihi: 18 Ağustos 2017 Cuma 13:43
  1. kredi kartıyla kurban
  2. kredi kartıyla kurban olur mu
  3. kurban bayramı
  4. kredi ile kurban
  5. kredi ile kurban kesilirmi
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Fuhuştan gözaltına alınan kadında bakın ne çıktı
    1. Fuhuştan gözaltına alınan kadında..
    2. Erdoğan'dan Almanya'daki Türk..
    3. Flaş gelişme! Saldırı hazırlığındaki..
    4. Türk topçusu vurdu, Afrin'deki PKK..
    5. 'Kısasta hayat vardır!'
    6. "Yeni parti; milliyetçi, muhafazakâr..
    7. ABD'den skandal FETÖ raporu
    8. FETÖ'den dolayı hapis yatan Atalay..
    9. İşte eşini düşünen fedakar bir erkek!
    10. 'Tesettürlü, ahlaklı, iffetli biriyle..
    11. Alışveriş merkezinde üzerinde ‘Hero’..
    12. İşte İstiklâl Harbi sırasında diş..
    13. Diyanet açıkladı: Kredi kartıyla..
    14. En çok eti hangi ülke yiyor?
    15. Düşen ABD İHA'sı ile ilgili çarpıcı..
    16. ABD ve Rusya'dan 'Türkiye' hamlesi
    17. Terör örgütü aynı aileden 7 kişiyi..
    18. Rusya’dan Türkiye’ye dev askeri..
    19. İstanbul'un için yağmur uyarısı geldi
    20. Ersun Yanal'ın Fenerbahçe planı hazır
    Ardahan’da 8 çocuklu adam, üniversiteli kız için dehşet saçtı
    Ardahan’da 8 çocuklu adam, üniversiteli kız için dehşet saçtı
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    ABD'den açıklama: Eğer doğruysa...
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    Mahalle karıştı… Tekme tokat birbirlerine girdiler! ‘Burada ezan okuyamazsınız’
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı
    "Dikkat… Kılıçdaroğlu tutuklanmak istiyor"... Nuh Albayrak'tan dikkat çeken yazı