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Diyanet, 9 bin engelliye Kur'an eğitimi verdi

Diyanet İşleri Başkanlığı, engelli vatandaşlara yönelik Kur’an-ı Kerim eğitimi kapsamında, 2013 yılından itibaren 9 bin 228 engelli bireye eğitim verdi.

Diyanet, 9 bin engelliye Kur'an eğitimi verdi
Eklenme: 26 Aralık 2016, 21:36
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Diyanet İşleri Başkanlığı, engelli vatandaşlara yönelik Kur’an-ı Kerim eğitimi kapsamında, 2013 yılından itibaren 9 bin 228 engelli bireye eğitim verdi.

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Mehmet Görmez’in ‘her ilde görme, işitme ve ortopedik engelli bireylere yönelik bir sınıf açılması’ talimatının ardından Türkiye genelinde bedensel, zihinsel, görme ve işitme engellilerin ibadet ihtiyacına cevap vermek ve dini hayatlarına ışık tutmak amacıyla engellilere yönelik sınıflar açıldı. Bu kapsamda,her ilde görme engelliler için “Braille Alfabesi”, işitme engelliler için de “İşaret Dili Öğretici ve Tercüman Eğitimi” sertifikalarına sahip, Başkanlık bünyesinde alan uzmanları tarafından verilen hizmet içi eğitimlere katılarak sertifika alan en az bir kadın ve bir erkek rehber öğretici yetiştirilerek engelli vatandaşların eğitiminde görev aldı.

Görme ve işitme engelli öğrencilerin eğitim verimliliğinin sağlanması amacıyla sınıf açma şartı olarak üç öğrenci alt sınırı belirlendi.

2013 yılından itibaren 453 derslikte, bin 302 görme engelli birey Braille alfabesi ile Kur’an eğitimi aldı. 3 bin 753 bedensel engelli ve bin 517 zihinsel engelli öğrenci ise engelli olmayan öğrenciler ile aynı sınıfta Kur’an-ı Kerim eğitimi aldı.

Ortak bir din dili oluşturmak amacıyla 800 kavram içeren “Türk İşaret Dili Dini Kavramlar Sözlüğü”nün 2013’te hazırlanmasıyla işitme engellilerine yönelik çalışmalar da başlatıldı. Bu kapsamda 800 derslikte 2 bin 656 işitme engelliye işaret dili ile Din eğitimi verilmiştir.

DİYANET 81 İLDE ENGELLİLERE “REHBERLİK” YAPIYOR

Diyanet İşleri Başkanlığının engelliler için belirlediği koordinatörler, görev aldıkları 81 ilde engellilerin dini vecibelerini yerine getirmeleri noktasında manevi rehberlik ve danışmanlıkta bulundu.

Diyanet İşleri Başkanlığı, geçtiğimiz yıl engelli derneklerini davet ederek toplantılar gerçekleştirdi.

Toplantılardaki talepler doğrultusunda rapor hazırlandı. Diyanet İşleri Başkanlığı bu doğrultuda bu yıl, “Engelli Hizmetleri İl Koordinatörü” projesini hayata geçirdi.

 
EtiketlerDiyanet engelli Kur'an eğitimiDiyanet engelli hizmetleri
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