Diyanet, 15 Temmuz şehitleri için özel anma programı düzenleyecek

Şehitlerimizi Anma “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” Programı

15 Temmuz 2016 gecesi memleketimizin bütün ufuklarını karartmaya azmetmiş, bir ihanet çetesi karşısındaki vakur, cesur ve âlicenap tutumuyla tüm dünyaya örnek olan; vatanına, milletine, millî iradeye ve hukuk düzenine sahip çıkan aziz milletimizin onurlu duruşunu gelecek nesillere aktarmak ve dillere destan kahramanlıklarıyla bedenlerini değerlerine siper eden aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmetle yâd etmek amacıyla şehitlerimize yönelik yapılacak özel program aşağıda belirtildiği şekilde yapılacaktır:

1. “Kur’an-ı Kerim Ziyafeti” Programı 14 Temmuz 2017 Cuma günü Cuma namazı öncesi ülke genelindeki tüm camilerde bütün şehitlerimizin ruhlarına ithafen yapılacaktır.

2. Program sonunda milletimiz tarafından okunan 100 bin hatm-i şerifin duâsı Ek-2 metin esas alınarak yapılacaktır.

3. Programın huzur, huşu ve hudû’ içerisinde gerçekleşmesi için gerekli tüm tedbirler alınacaktır.

4. Söz konusu program il/ilçe müftüsünün planlama ve koordinesinde gerçekleştirilecektir. 5. Mili ve manevi şuur oluşturma ve 15 Temmuz’u ruha dönüştürme adına programa özellikle çocukların ve gençlerin katılımı sağlanacaktır.

6. Halkımızın programa teveccühünün sağlanması hususunda tanıtım amacıyla gerekli ön hazırlıklar yapılacaktır. (İlan, broşür, afiş, tv-radyo duyuruları vb.)

7. Program toplamda 60 dakikayı geçmeyecek şekilde planlanacaktır. Buna göre;

a. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm) (3 dk.)

b. Konuşma (12 dk.)

c. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm) (2 dk.)

d. Kaside/İlahi vb. (7 dk.)

e. Kur’an-ı Kerim (Yasin) tilaveti (15 dk.)

f. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm) (2 dk.)

g. Kaside/İlahi vb. (7 dk.)

h. Tesbihât (Tekbir, tehlil, salât-ü selâm) (2 dk.)

i. Duâ (10 dk.)

8. Program sonrasında mahalli şartlar ve imkânlar ölçüsünde programa gelen çocuklara, gençlere ve davetlilere ikram ve hediye takdiminde bulunulacaktır.