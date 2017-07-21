Diyaliz hastalarına televizyon hizmeti

Kırklareli kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinden yapılan açıklamada, hastanelerdeki konforu ve hasta memnuniyetini arttırmak için çalışmaların devam ettiği bildirildi. Açıklamada, “Bu çalışmalar kapsamında Kırklareli Devlet Hastanesi Diyaliz Ünitesindeki bütün yataklara hasta başı televizyonu takılarak hastaların memnuniyetleri arttırıldı. Diyaliz seanslarında hastalarımızın tedavi süresini daha rahat geçirebilmeleri için hasta başı televizyon uygulaması hayata geçirildi. Hastalarımız günlük tedavilerini olurken uydu kanallarına bağlı LCD ekranda kulaklıklar ile birbirlerini rahatsız etmeden televizyon izleme fırsatı buluyorlar” denildi.