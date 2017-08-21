Diyadin’de yetiştirme programı

Mehmet Melik Özmen Ortaokulunda aday öğretmenlere verilen semineri ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Turan, öğretmenliğin önemine vurgu yaparak,”Bugünün yönetenleri olarak biz ne yaparsak yapalım, bu yarışta kazanmanın anahtarı sizlerin elindedir. Çünkü sahip olduğumuz genç ve dinamik nüfusu işleyecek, cevherleri bulup ortaya çıkartacak ve ülke hizmetine sunacak kişiler sizlersiniz. O nedenle çocuklarımızın ve gençlerimizin, özgür düşünen, bağımsız karar verebilen, yeniliklere açık, özgüven sahibi, problem çözme yeteneği gelişmiş, bilim ve teknolojideki gelişmeleri yakından izleyen, bunun da ötesinde bilim ve teknoloji üretebilen bireyler olarak yetişmelerine özen göstermelisiniz. Yarınların mimarları olarak, yeni nesilleri milli ve manevi değerlere sahip, bilgi seviyesi ve ahlaki değerleri yüksek vatansever bireyler olarak yetiştirmelisiniz” dedi.