Divriği Cumhuriyet Meydanı’nın açılışı yapıldı

Gayrimenkul geliştirme, yapı ve enerji sektörlerinde yatırımlar yapan 3S Kale Holding’in, 5 milyon TL yatırımla hayata geçirdiği Divriği Cumhuriyet Meydanı’nın açılışı gerçekleştirildi.

Sivas Valisi Davut Gül açılış konuşmasında, “Hayırsever iş adamı Sayın Sadık Özgür'ün kızlarının sahibi olduğu 3S Kale Holding A.Ş. tarafından hayata geçmiş olan Divriği Cumhuriyet Meydanı, şehrin kültürel mimarisini, tarihi dokusunu yansıtan ve adına yakışır bir şekilde tamamlandı. Meydan projesinin hayata geçmesinden dolayı 3S Kale Holding yönetimine, Divriği halkı adına teşekkür ederim" diye konuştu.

"BABAMIZDAN ALDIĞIMIZ FEYZLE SOSYAL YATIRIMLAR YAPIYORUZ"

3S Kale Holding Yönetim Kurulu Başkanı Sema Gürün de “3S Kale Holding olarak gayrimenkul geliştirme, yapı ve enerji alanlarında yatırımlar gerçekleştiriyoruz. Ancak ekonomik yatırımlar yapmak bize kâfi gelmiyor; tıpkı Onursal Başkanımız, babamız, hayırsever iş adamı Sadık Özgür’ün yaptığı gibi biz de insanlarımızın ve sosyal hayatın gelişimine katkı sağlamak istiyoruz” dedi.

KADINLARA ÖZEL ALANDA SATIŞ İMKANI

3 kız kardeş olarak, kadınların ekonomik yaşama aktif olarak katılması, aile içinde ve toplumda güçlü olması, ayaklarını yere sağlam basması gerektiğine inandıklarını söyleyen Sema Gürün, “Bu nedenle de Cumhuriyet Meydanı’nın bir bölümü kadınlarımıza ayrılacak, yöre kadınlarımız bu alanda ürettikleri el emeği göz nuru ürün ve eserleri satışa sunacaklar. Böylece kadın gücüyle hem aile hem de ülke ekonomisine katkı sağlayacaklar” dedi.

YENİLENEN CUMHURİYET MEYDANI DİVRİĞİ'NİN KALBİ OLACAK

Y. Mimar Hasan Basri Hamulu ve ekibi tarafından, 2.500 metrekaresi yeşil alan olmak üzere 7.000 metrekare arazi üzerinde uzun çalışmalar sonucunda projelendirilen ve finansman desteği bekleyen Divriği Cumhuriyet Meydanı Projesi ile geçmiş asırlarda Çarşıbaşı, Tahıl Pazarı ve Belediye Meydanı olarak anılan, kent belleğinde kamusal bir mekan olarak yer etmiş fakat son yıllarda bu özelliklerini yitirmiş ve araç parkına dönüşmüş olan bu alanın, kentin tarihi değerleri ile bir bütün olacak şekilde yenilenmesi amaçlandı.