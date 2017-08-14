Dişli'ye görüntüler izletildi: Kabul etti

Ankara 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nce, Sincan Ceza ve İnfaz Kurumları kampüsündeki salonda görülen duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar ile avukatları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM, Başbakanlık, Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar'ın da arasında bulunduğu müştekilerin avukatları ve bazı müştekiler katılıyor.

Duruşmada, cuma günü savunmasını tamamlayan ancak çapraz sorgusu yarım kalan eski Genelkurmay Stratejik Dönüşüm Dairesi Başkanı Tümgeneral Mehmet Dişli'nin çapraz sorgusuna devam ediliyor.

DİŞLİ, GÖRÜNTÜLERDEKİ KİŞİNİN KENDİSİ OLDUĞUNU KABUL ETTİ

Sanık Dişli'ye ilk olarak Akıncı Üssü'ndeki kamera kayıtlarından görüntüleri izlettirildi. Dişli, görüntülerdeki kişinin kendisi olduğunu kabul etti ve koridorda telefonla konuşmasına ilişkin kayıtların, Genelkurmay Başkanlığı karargahıyla görüşmelerine dair olduğunu iddia etti.