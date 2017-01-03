Dişlerini fırçalarken yüz felci geçirdi

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Dişlerini fırçalarken yüz felci geçiren Chloe McMahon-Swift isimli kadına nadir görülen otoimmun bir hastalık teşhisi konuldu. Daily Mail'de yayınlanan habere göre 22 yaşındaki Chloe, geçtiğimiz ayın başlarında semptomları fark etti ancak önemsemedi. Ancak bir sabah işe gitmeden önce dişlerini fırçalarken yüzünün büyük bir kısmını hareket ettiremeyince hemen doktora gitti.

Hastalığının semptomlarını dikkate almayan Chloe, yaşadıklarını anlatarak herkesi uyardı:

"İlk başlarda ayaklarıma iğne batıyormuş gibi hissediyordum ama önemsemedim. Ayakkabılarımdan kaynaklandığını düşündüm. Ciddi soğuk algınlığına yakalandım, bir hafta yataktan çıkamadım. O sırada ayaklarımdaki batma hissi ellerime taşındı. Bir türlü geçmeyince doktora gittim ancak gripten kaynaklandığını düşündük."

Genç kadın, duş almak, bulaşık yıkamak gibi sıradan günlük işlerinde zorlanmaya başladı. Her gün daha da zayıf hissediyordu. 2 yaşındaki oğlunu bile taşıyamıyordu.

Bir sabah işe gitmeden önce dişlerini fırçalayan Chloe, tüküremediğini fark etti. Dudaklarını ve yüzünün büyük bir kısmını hareket ettiremiyordu. Her şeye rağmen o gün işe gitti ancak gün içinde durumu daha da kötüleşti. Konuşmakta güçlük çekiyor, dudaklarını ve yüzünü hissetmiyordu.

Bir çocuk annesi kadına Guillain-Barré sendromu teşhisi konuldu. Tedavisi olmayan hastalık, vücudun bağışıklık sisteminin sinirlere saldırmasıyla ortaya çıkıyor. 2 hafta hastanede kalan Chloe'nin hastalığı iyileştirilemese de ilerlemesi durdurulmaya çalışılıyor.