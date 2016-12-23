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Dişleri beyazlatmanın 6 kolay yolu!

Güzel bir gülümseme için yapılması gereken 6 şey nedir? Detayları haberimizde!

Dişleri beyazlatmanın 6 kolay yolu!
Eklenme: 23 Aralık 2016, 11:23
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Çilek: Çileği ezip macun haline getirdikten sonra dişlerinize sürün. Ancak bu işlemi sık tekrarlamayın. Aksi tekdirde diş minesine zarar verebilir.

 

Tuz: Macununa tuz ekleyip dişlerinizi fırçalayın. 

Defne yaprağı ve portakal kabuğu: Defne yaprağını ezin. Daha sonra portakal kabuklarını rendeleyerek defneyle karıştırın. Elde edilen macunu 5 dakika boyunca dişlerinize sürün. Ancak bu işlem her gün tekrar edilmemelidir. Aksi takdirde diş mineleri zarar görebilir.

Havuç: Havucu rendeledikten sonra ezerek macun kıvamına getirin. Elde edilen macunla dişlerinizi fırçalayın. Bu işlemin her gün yapılmasında bir sakınca yoktur. 

Muz: Muz kabuklarını ezerek macun haline getirin. Elde edilen macunla dişlerinizi 2-3 dakika fırçalayın. 15-20 dakika bekledikten sonra normal diş macununuzla fırçalayın. Bu işlemi haftada 3 kez uygulayın.

Karbonat: Biraz suyla karbonatı karıştırın. Elde edilen macunla dişlerinizi fırçalayın. Ancak bu işlem sık uygulanmamalıdır. Aksi takdirde dişlerde aşınma ve çürükler oluşabilir.

 
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