Disk’te bölücü kafa

Sık sık terör propagandası yapan, terör örgütleri ile etkin mücadele için çıkartılan OHAL kararını eleştiren Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu’na (DİSK) bağlı Birleşik Metal İşçileri Sendikası’nın (Birleşik Metal İş) üyelerine skandal bir fişleme anketi hazırladığı ortaya çıktı. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın üyelerine dağıtıp cevaplandırılmasını istediği anketinde; 15 Temmuz darbe girişiminden, Gezi Parkı olaylarına, dini görüşlerden, son seçimde hangi partiye oy verildiğine ilişkin konularla ile ilgili şok edici tespitlere yer verildi.

SENDİKADAN ‘FİŞLEME’ KRİZİ

Eş genel başkanları ve birçok milletvekilinin teröre hizmet etmekten suçundan dolayı tutuklandığı HDP ile Türkiye Komünist Partisi’ne (TKP) mensup isimlerin yönetim kurulunu oluşturduğu Birleşik Metal-İş Sendikası, bu kez de ‘fişleme’ kriziyle çalkalanıyor. Birleşik Metal-İş Sendikası’nın geniş bir kimlik araştırma ve fişleme anketinde, “Kendinizi siyasal olarak öncelikle hangi kimlikle tanımlarsanız?”, “Ne kadar dindarsınız?”, “1 Kasım seçimlerinde kime oy verdiniz?”, “Gezi eylemleri hakkında fikriniz nedir?”, “Gazete okuma tercihiniz nedir?” şeklinde sorular yer alıyor.

‘CUMHURBAŞKANI DARBEYİ BİLİYORDU’

“Üye Kimlik Araştırması Anket Formu” ismi altında Birleşik Metal-İş Sendikası’nın üyelerine doldurtulan ankette, Türkiye’nin Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) tarafından kana bulandığı 15 Temmuz ihanet gecesine yönelik, “15 Temmuz darbe girişimi hakkında ne düşünüyorsunuz?” sorusu yönetildi. Yanıt olarak da “Cumhurbaşkanı darbeyi biliyordu, kendi için bir fırsat olarak gördü ve göz yumdu”, “AKP mağduru oynamak için bu darbeyi kendisi organize etti”, “15 Temmuz darbeydi ama AK Parti darbeyi kendi siyasal çıkarı için kullandı”, “Milli iradeye CIA ve ABD destekli FETÖ darbesi” şıkları yer aldı.

‘İSLAMCI MISINIZ, SOSYALİST Mİ?’

Anketin, 111 numaralı “Gezi eylemleri hakkında fikriniz nedir?” sorusuna “Önce masumdu ama aşırı gruplar işin içine girdi” , “Tamamen haklı bir mücadeleydi” , “Dış mihrakların tezgâhıydı” seçenekleri sunuldu. “Kendinizi siyasal olarak öncelikle hangi kimlikle tanımlarsanız?” 113. sorunun yanıtlarına ise “Liberal, Muhafazakar, Milliyetçi, İslamcı, Ülkücü, Sosyalist, Komünist, Sosyal Demokrat” gibi seçenekler yer verildi.

51. soruda üyelere “Ne kadar dindarsınız?” diye soruldu. Şıklar arasında şu seçenekler yer aldı: “Dini vecibelerimin hepsini yerine getiririm”, “Dini vecibelerimi olabildiğince sık yerine getiririm”, “Dini vecibelerimi ara sıra yerine getiririm”, “İnanırım ama dini vecibelerimi yerime getirmem”, “Dinle pek ilgim olduğum söylenemez.”

“Türkiye’nin Suriye politikası hakkında ne düşünüyorsunuz?” denilen 110. soruda ise “Suriye’de cihatçı grupların Esed rejimine karşı desteklenmesi doğrudur”, “Suriye’de işimiz yoktu. Suriye’ye müdahale yüzünden terör olayları arttı” , “Yurtta sulh cihanda sulh fikrinin haklılığını gösterdi” , “Teröre karşı Suriye’ye müdahale etmek hakkımız” yanıtları sunuldu.

SENDİKA ÜYELERİ DE ANKETE TEPKİ GÖSTERDİ

Dini inançları ve yaşam tarzlarını sorgulayan skandal fişleme anketi, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üyeleri tarafından da tepkiyle karşılandı. Sosyal Paylaşım Sitesi Facebook hesaplarından, anketin siyasi art niyet taşıdığını ve hukuka aykırı olduğunu dile getiren üyeler, sendikalarına büyük tepki gösterdiler.

Sendikanın üyelerinden F. U., anketten rahatsız olduğunu, “Devletimizin ve milletimizin içinde bulunduğu bu hassas dönemde soruların içeriğine bakıldığında hangi niyetle sorulduğu ve kimlere hizmet ettiği gayet aşikardır” ifadeleriyle anlattı.

Anketi dağıtan Ö. T ise pişmanlığını belirterek, “Arkadaşlar bu formlar bize verildi ve rasgele isimler seçilmiş formlarda isim yazma yeri yok ve suçun büyüğü bende ben suçluyum. Çünkü bunlar tabanın sorunlarıyla alakalı bir form denip, bana verildi. Dosyaların içini açıp soruları okumadığım için suçlu benim. Kusura bakmayın” dedi.

SENDİKA ANKETİ DOĞRULADI

Anket yapıldığını doğrulayan Birleşik Metal İş Sendikası’ndan yapılan açıklamada, “Sendika ve akademik dünyanın, işçi sınıfının dönüşümü, sendikal politikalar, borçlanma ve gelir durumları, siyasal yaklaşımlarındaki farklılaşmalar, öncelikli sorun alanları konusunda bilimsel bilgiye erişimini sağlamayı amaçlayan bir üye kimlik araştırması başlatmış durumdayız” denildi.

MUHAMMED UZUN



