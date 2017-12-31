'Dışkı'cı Celal Şengör'den Osmalı ve Fatih'e skandal iftira!

Daha önce "Bal gibi dışkı yerim" sözleriyle gündeme oturan sözde 'Prof' Celal Şengör, bu kez CNN Türk'te Osmanlı Devleti'ne ve Fatih Sultan Mehmet Han'a skandal iftiralarda bulundu. Programda skandal sözler sarf eden Şengör, Osmanlı'ya 'işgalci', cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'a ise 'Hristiyan' iftirasını attı.

CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuşan Celal Şengör, Osmanlı'nın 'cihan imparatorluğu' olarak anılmasına karşı çıktı. 'Dışkı'cı Şengör "Osmanlı 6 milyon kilometre kare. İşgal ettiği medeni yerler Anadolu'nun batısı ve Balkanlar... Osmanlı, buralarda bir uygarlık oluşturamamış. Çünkü Osmanlı kötü bir dönemde kurulmuş. Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kurulmuş" ifadelerini kullandı.

Programda Fatih Sultan Mehmet Hazretlerine ilişkin olarak da ''Fatih'in müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum'' demiş. Bunu söyleyen Bayazed'in kendisi" iftirasında bulundu..

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