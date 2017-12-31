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'Dışkı'cı Celal Şengör'den Osmalı ve Fatih'e skandal iftira!

"Bal gibi dışkı yerim" diyen Celal Şengör skandal ifadeler kullanarak Osmanlı'ya "işgalci", Fatih Sultan Mehmet'e de "Hristiyan" ifralarını attı.

31 Aralık 2017 Pazar 18:49

Daha önce "Bal gibi dışkı yerim" sözleriyle gündeme oturan sözde 'Prof' Celal Şengör, bu kez CNN Türk'te Osmanlı Devleti'ne ve Fatih Sultan Mehmet Han'a skandal iftiralarda bulundu. Programda skandal sözler sarf eden Şengör, Osmanlı'ya 'işgalci', cihan padişahı Fatih Sultan Mehmet Han'a ise 'Hristiyan' iftirasını attı.

CNN Türk'te Hakan Çelik'e konuşan Celal Şengör, Osmanlı'nın 'cihan imparatorluğu' olarak anılmasına karşı çıktı. 'Dışkı'cı Şengör "Osmanlı 6 milyon kilometre kare. İşgal ettiği medeni yerler Anadolu'nun batısı ve Balkanlar... Osmanlı, buralarda bir uygarlık oluşturamamış. Çünkü Osmanlı kötü bir dönemde kurulmuş. Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kurulmuş" ifadelerini kullandı.

Programda Fatih Sultan Mehmet Hazretlerine ilişkin olarak da ''Fatih'in müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum'' demiş. Bunu söyleyen Bayazed'in kendisi" iftirasında bulundu..

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Haber Tarihi: 31 Aralık 2017 Pazar 18:49
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • JurnalJurnal32 dk önce
    DIŞKI TULUMU TİPLİ...
  • YorumYorum33 dk önce
    Bu tip profesör kılıklı zatların kuyruk acıları ayyuka çıkmış kiiftira garabet her taraflarından akar hale gelmiş.Toplum olarak bunlara itibar ettik onlarda meydanları boş buldular.
  • EsremkanEsremkan48 dk önce
    Adı üstünde dışkci,osmanlinin tek tartşlmayacak tarafi inancidir.islama ve peygambere bağliliği mutlaktr.elbette imparatorluklarda adli,siyasi,iktisadi v.s yönleriyle eksikler vardir.beşer şaşar demişler,onlar da insan,hele yükselişin zirvesnde,islam birliğini msada kuramayan osmanli,Sencer ve İmam AliRıza gibi baldran zehiri içmyerek ; müslüman kanıni egemnlik uğrna dökmüştür,kardeş ve evlat kani da dahil buna.
  • VatandaşVatandaş51 dk önce
    Bu zihniyetin bu topluma sadece kin nefret kargaşa verebileceği bariz anlaşılmaktadır ecdada Osmanlı ya yalan iftira atmak ancak bizans geleneğine aittir Osmanlı tebaasına aldığı her milletiadalet ile barındırmıştır
  • Hatice Hatice52 dk önce
    Adam ataist ne beklenir boyle allah dusmanlarini kim konusturuyor kim program yapip onu gundemde tutuyorki
  • Alparslan1071Alparslan107153 dk önce
    Sırf kalın bağırsaktan ibaret bir mahluk....Çekin sifonu,atın foseptiğe.....
  • OSMANLIOSMANLI53 dk önce
    Ye..ye...hangi dışkıyı yersen ye..ABD nin..AB nin..PYDnin..PKK nın.. Israilin....hepsinin dışkısını ye..hatta KK ve CPH ile hepberaber yeyin...afiyet olsun !!!
  • r.karacar.karaca54 dk önce
    .... kasitli konusturuyorlar. bunubir sorgulamak lazim.
  • cemaleddincemaleddin56 dk önce
    Bu maymundan türüyen varliga ne denilir. Kendisi guya müslümanmish da birilerini irdeliyor. Iftiraci küfürbaz ve yalanci sol`cuklar bunlarin hidayete erdigini göremiyecegiz.
  • DalmanDalman58 dk önce
    Yani dünyanın tanınmış Türk bilim adamına dışkısı dediniz ya helal olsun size.adam biseyler söylemiş araştırın bakalım.hemen etiket yapıştırmayın. Posterini yaptıran tek padişahtır onun için oğlu bayezid babam hristiyan oldu demiştir.hocam haklı.
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