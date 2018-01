‘Dışkı da yerim’ diyen Prof. zıvanadan çıktı

12 Eylül darbesi döneminde yapılan kan donduran işkenceleri savunarak, “Dışkı yedirmek işkence değil, ben bal gibi yerim” diyen profesör bozuntusu Celal Şengör, bir kez daha sınırları aşan açıklamalarda bulundu. Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin Müslüman olmadığını iddia eden Şengör, Osmanlı’nın Anadolu’nun batısında ve Balkanlar’da gerçekleştirdiği fetihlerle ilgili de ‘işgal’ ifadesini kullandı.

12 Eylül Askeri Darbesi döneminde yapılan işkencelerle ilgili olarak yaptığı skandal açıklamada, “Dışkı yedirmek işkence değil, ben bal gibi yerim” diyen profesör bozuntusu Celal Şengör iyice zıvanadan çıktı. Katıldığı bir televizyon programında, Osmanlı Padişahı Fatih Sultan Mehmed Hazretlerinin Müslüman olmadığını iddia eden Darwinci Celal Şengör, Osmanlı’nın Anadolu’nun batısında ve Balkanlar(da gerçekleştirdiği fetihlerle ilgili de küstahca ‘işgal’ ifadesini kullandı. Şengör’ün alçak sözlerine tepki gösteren tarihçiler, bu ifadelerin gerçeği yansıtmadığını belirttiler.



İSLÂM DÜŞMANLIĞI SÖYLETİYOR



Marmara Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, Celal Şengör’ün Osmanlı’yı hedef alan açıklamalarının yanlış ve kasıtlı olduğunun altını çizerek, “Değerlendirmeye dahi alınacak bir yönü olduğunu düşünmüyorum. Meşhur bir söz vardır: Ahmağa verilecek en iyi cevap sükûttur şeklinde. Bir insan sözüyle, sohbetiyle, eseriyle kendisini belli eder. Görünen köy kılavuz istemez demişler. Köyü göremeyen ise kördür. Fatih Sultan Mehmed’in kanunlarına ve kanunnamelerine bakarsanız orada ‘Şer’i şeriften taşra çıkmayasın’ vardır, İslâmiyet’ten ayrılmayasını ifade eder. Fatih Sultan Mehmed’in eserlerine baktığınızda mescidler vardır, camiîler vardır, medreseler vardır. Kiliseler yoktur, havralar yoktur. Fatih Sultan Mehmed’in sözlerine bakarsınız, ‘Kul olmakla övünürüm güzeller güzeli Şaha, O güzele boyun eğmek değer cihan şahlığına’ divanı vardır, orada Peygamber Efendimize en büyük muhabbetini, sevgisini, hürmetini, aşkını görürsünüz. Bütün bunlar meydandayken, bir yabancının sözüyle ona ‘Müslüman değildir’ demek, ahmaklıktan başka bir şey değildir. Celal Şengör’ün İslâm düşmanlığı ona bu tip sözleri söyletiyor maalesef. Ben zerre kadar kale alınacak bir ifade olduğunu düşünmüyorum. Ama bir profesör Türkiye’de bu nevi iddialarda bulunabiliyor” ifadelerini kullandı.



Şengör’ün, Osmanlı’nın fetihleriyle ilgili skandal sözlerine tepki gösteren Prof. Dr. Ahmet Şimşirgil, “Aslında bu bir bakışın ifadesi. Çünkü biz de fetih kavramı vardır. Fetih, gidilen bölgeyi medeniyete açmaktır, kültüre açmaktır, İslâm’a açmaktır. Biz buna fetih deriz. İşgal ifadesi sömürgeciler için kullanılır. Bizim dinimizde, medeniyetimizde işgal yoktur. Celal Şengör burada da işgal sözüyle kendisinin ne olduğunu tartışma konusu yapmaktadır ve Osmanlı’ya nasıl baktığının da bir ifadesidir bu” şeklinde konuştu.

HERKES KENDİ İŞİNE BAKSIN

Milli Savunma Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Erhan Afyoncu ise Şengör’ün jeolog olduğuna dikkat çekerek, Türkiye’de bilen bilmeyen herkesin başka bilim dalları hakkında ahkam kesmeye bayıldığına işaret ederek, “Ben jeolojik etüt yapıyor muyum? Celal Hoca da kendi işini yapsın. Tarihi tarihçiler yazar” değerlendirmesinde bulundu.



Afyoncu, Fatih’in Müslümanlığının tartışılmasının abes olduğunu, Şengör’ün bu iddiaları Julian Raby’nin bir makalesine dayandırdığını ve bu makalenin ise on beşinci yüzyılda sarayda bulunan Giovanni Maria Angiolello’nun eserine dayandığını anlatarak, “Angello’nun Türkçe iki eseri var, ikisini de ben yayınlattım. Türk Tarihi isimli eseri gözlemlere dayanıyor. Bu yüzden hatırat mı, seyahatname mi, tarih kitabı mı tartışmalıdır. Kitaptaki her ifade de Angello’nun değil, ayrıca yazdığı her şey gerçektir diye bir şey de söz konusu değil” diye konuştu.

Peygamberimiz övdü, Osmanlı ise gönülleri fethetti

Tarihçi-yazar Süleyman Kocabaş, Fatih Sultan Mehmed’in Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olduğunu hatırlatarak, “Fatih, kanunnameleriyle adaleti tesis etmiş bir padişahtır. Osmanlı’yı karalamak için öncelikle kanunnameleriyle Osmanlı’nın bel kemiği olan ve Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olmuş Fatih Sultan Mehmed’i karalamak gerekiyordu. Seküler çevreler, materyalist çevreler hiçbir belgeleri olmadığı halde, uydurma sözlerle Fatih Sultan Mehmed’i karalamak istiyorlar. Halbuki o Osmanlı padişahları arasında en dindar padişahlar arasındadır. Zaten böyle birisi olmasaydı, İstanbul’un fethiyle Peygamberimizin müjdesine mazhar olamazdı. Hadis-i Şerifte, ‘İstanbul mutlaka fethedilecektir. Onu fetheden kumandan ne güzel kumandan; o ordu ne güzel ordudur!’ buyurulur. Fatih, yaşadığı dönemde dünyanın en özgürlükçü düzenini kurmuş, Avrupa bu devlete gıpta ile bakmıştır.” dedi.



Kocabaş, şöyle devam etti: “Evet Osmanlı Balkanları fethetmiştir. Fakat bu fetihlerin büyük kısmı davet ile olmuştur. Ayrıca, Osmanlı kılıç gücüyle değil, adaletiyle, gönülleri fethederek oralara yerleşmiştir. Osmanlı hiçbir zaman Amerika gibi emperyalist olmamıştır. Güce tapmamıştır. Hakkı ve hukuku yeryüzüne i’lây-ı kelimetullah davasıyla hakim kılmak istemiştir. Hele bu topraklarda yaşayan insanların Fatih Sultan Mehmed gibi bir padişaha saldırmaları büyük bir garabettir, emperyalistlerin oyununa alet olmaktır.”

Sakarya Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu ise, yaptığı açıklamada, Darwinci Celal Şengör’ün sözleri için, “Bunun deli saçmalığından öteye giden bir yanı yoktur, asla doğru bir şey değildir, konuşmaya bile gerek yoktur ama kamuoyunu meşgul ettiği için açıklamalar yapıyoruz” dedi.



‘BÜYÜK SAÇMALIK’



Fatih’in Müslüman olmaması, Hristiyan olması durumunda Müslüman mezarlığına defnedilemeyeceği ve Şeyh Muslihiddin tarafından da cenazesinin kılınamayacağını ifade eden Sofuoğlu, “Bu nasıl bir hükümdar ki hep Hristiyanlara zarar vermiş. Bütün fethettiği topraklar Hristiyan toprakları. İtalya’ya kadar çıkmış, Doğu Roma İmparatorluğu Ortodoks Hristiyanlığın merkezi İstanbul’u fethetmiş, onların Kâbe’si gibi tanımlanabilecek Ayasofya’yı camiye çevirmiş. Bu da yetmemiş 1480 yılında gitmiş İtalya’nın Napoli kentindeki Otranto kalesini almış ve bir süre sonra da Roma’yı ele geçirmek üzere hazırlıklara girişmiş. Şengör’ün iddiasına göre Hristiyan olan bu padişahın ömrü, Hristiyanlığa zarar vermekle geçmiş. Yani aslında Hristiyanlığı yeryüzünden kazıyan bir adam. Bundan daha büyük bir saçmalık olabilir mi” ifadelerini kullandı.



Osmanlı İmparatorluğu’nun yedinci padişahı Fatih Sultan Mehmet hakkında böyle bir bilgi olmadığını, bu konuda iddia edilen bilgilerin ise deli saçması olduğunu belirten Sofuoğlu, “Fatih’in Hristiyan olması, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu’nun Müslüman olması iddiasıyla eş değer saçmalıktır” şeklinde konuştu.

Şengör ne dedi?

Prof. Dr. Celal Şengör, önceki gün CNN TÜRK'te katıldığı bir programda alçakça ifadeler kullanmıştı. Programda, Fatih Sultan Mehmed Hazretlerine ilişkin olarak haddini aşan sözler sarf eden Şengör, “Fatih'in Müslümanlığı dahi tartışılıyor. Sekreterine, ben Muhammed'in dediklerine inanmıyorum demiş. Bunu söyleyen Bayezid'in kendisi" şeklinde yalan ifadeler kullanmıştı.

Batı özentisi Şengör ayrıca, Osmanlı'ya ‘Cihan İmparatorluğu’ denilmesine karşı çıkarak, “Osmanlı 6 milyon kilometrekare. İşgal ettiği medeni yerler Anadolu'nun batısı ve Balkanlar. Osmanlı, buralarda bir uygarlık oluşturamamış. Çünkü Osmanlı kötü bir dönemde kurulmuş. Avrupa'nın ve Müslüman dünyasının entelektüel olarak çöktüğü bir dönemde kurulmuş” şeklinde kinini kusmuştu.

BURAK BATTAL / İSTANBUL