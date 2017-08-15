Dışişlerinden Sierra Leone açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, 4 Ağustos'ta Sierra Leone'nin başkenti Freetown'ın bulunduğu yarımadada meydana gelen sel ve toprak kaymalarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "4 Ağustos günü Sierra Leone'nin başkenti Freetown'ın bulunduğu yarımadayı etkisi altına alan yoğun sağanak yağış sonucu oluşan sel ve toprak kaymalarının ağır can kayıplarına ve büyük hasara yol açtığını derin bir üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sierra Leone halkının acısını yürekten paylaşıyor; bu elim faciada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı diliyoruz" denildi.



Açıklamada, bu acı olay vesilesiyle dost ve kardeş Sierra Leone halkıyla güçlü dayanışma duygularının yinelendiği belirtilerek, Türkiye'nin Sierra Leone'ye elinden gelen desteği sağlamaya hazır olduğu vurgulandı.