Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dışişleri’nden Mısır ve Yunanistan’a uyarı ‘Uluslararası hukukun açık bir ihlali’

Dışişleri Bakanlığı, her türlü askeri faaliyetin yasak olduğu Rodos Adası’nda amfibi taarruz tatbikatı gerçekleştirdiği öğrenilen Yunanistan ve Mısır’ı uyardı.

03 Kasım 2017 Cuma 01:20
Dışişleri’nden Mısır ve Yunanistan’a uyarı ‘Uluslararası hukukun açık bir ihlali’

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri makamlardan temin edilen bilgilerden, Yunanistan ile Mısır’ın 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Rodos Adası’nda müşterek amfibi taarruz tatbikatı yapmakta olduklarının öğrenildiği, 1947 Paris Barış Antlaşması hükümlerince silahsızlandırılarak İtalya tarafından Yunanistan'a bırakılan Rodos’ta her türlü askeri eğitim faaliyetinin yasaklandığı hatırlatıldı.

"TEK TARAFLI..."

Açıklamada, Rodos’ta icra edilen bu tatbikatın uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulanarak, “Bahsekonu tatbikata yönelik ikazımız Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliğine iletilmiş ve Ege’de gerginliği tırmandıracak tek taraflı hareketlerden kaçınılmasının önemi hatırlatılmıştır. Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı ve hasmane eylemlerden kaçınması beklentimizi vurguluyor ve üçüncü tarafları da Yunanistan’ın bu tür ihlallerine ortak olmamaya davet ediyoruz” denildi.

Haber Tarihi: 03 Kasım 2017 Cuma 01:20
  1. tatbikat
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    AK Parti Sözcüsü’nden sert sözler
    1. AK Parti Sözcüsü’nden sert sözler
    2. Terör toplantısına Rusya aracılık mı..
    3. UEFA Avrupa Ligi'nde gecenin sonuçları
    4. Yaptığı kazaya kendisi de inanamadı!
    5. Arabasını alın teriyle almış adam
    6. Yine sivilleri hedef aldılar… Çok..
    7. Galatasaray aradığı yerli forveti..
    8. Dışişleri’nden Mısır ve Yunanistan’a..
    9. FETÖ ile mücadele sürüyor… İşte..
    10. Patrice Evra kendi taraftarını tekmeledi
    11. Türk vekil, Can Dündar'ı yerin dibine..
    12. Hem ısınıp hem tasarruf yapmak mümkün..
    13. Anlaşma tamam! Milli futbolcu Premier..
    14. Çevre ilçelerden destek istendi… Alev..
    15. 'Bıraksan adam camiye çekyat getirecek!'
    16. İstifa eden Başkan Cumhurbaşkanı’nı..
    17. Bakan Albayrak: Türkiye bir üst lige..
    18. Başakşehir 90+4’te Avrupa’ya tutundu
    19. ATM’den para çekenler dikkat…..
    20. Bakan açıkladı… KDV reformu geliyor
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Tarsus’taki kazı ile ilgili Vatikan’dan açıklama geldi
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    Hakaretler havada uçuştu… Mahkemelik oldular… Dava bugün başlıyor
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
    'Babayiğitler' ne iş yapıyor ?
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    Bomba yüklü tanker patlattılar: 15 kişi öldü
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar
    600 bin liralık ev satışından 30 bin kazanıyorlar

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 03.11.2017
    Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
    Türkiye ve Rusya arasındaki S-400 anlaşmasının değeri açıklandı
    Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 10 yılın zirvesini gördü
    Erdoğan'ın açıklamalarının ardından 10 yılın zirvesini gördü