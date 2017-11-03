Dışişleri’nden Mısır ve Yunanistan’a uyarı ‘Uluslararası hukukun açık bir ihlali’

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, askeri makamlardan temin edilen bilgilerden, Yunanistan ile Mısır’ın 30 Ekim-4 Kasım tarihlerinde Rodos Adası’nda müşterek amfibi taarruz tatbikatı yapmakta olduklarının öğrenildiği, 1947 Paris Barış Antlaşması hükümlerince silahsızlandırılarak İtalya tarafından Yunanistan'a bırakılan Rodos’ta her türlü askeri eğitim faaliyetinin yasaklandığı hatırlatıldı.

"TEK TARAFLI..."

Açıklamada, Rodos’ta icra edilen bu tatbikatın uluslararası hukukun açık bir ihlali olduğu vurgulanarak, “Bahsekonu tatbikata yönelik ikazımız Ankara’daki Yunanistan Büyükelçiliğine iletilmiş ve Ege’de gerginliği tırmandıracak tek taraflı hareketlerden kaçınılmasının önemi hatırlatılmıştır. Bu çerçevede, komşumuz Yunanistan’ın uluslararası hukuka aykırı ve hasmane eylemlerden kaçınması beklentimizi vurguluyor ve üçüncü tarafları da Yunanistan’ın bu tür ihlallerine ortak olmamaya davet ediyoruz” denildi.