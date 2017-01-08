Dışişleri'nden ihraç edilen diplomat sayısını Bakan Çavuşoğlu açıkladı

Olağanüstü hal (OHAL) kapsamında hazırlanan 679, 680 ve 681 no'lu 3 yeni Kanun Hükmünde Kararname (KHK), Cuma günü Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlandı. KHK'lar ile çeşitli kurumlardan ihraçlar gerçekleştirilirken, daha önce yayınlanan 667, 672 ve 675 sayılı KHK'larla ihraç kararları verilmişti. Dışişleri Bakanı Mevüt Çavuşoğlu, bu kapsamda Dışişleri'ndeki ihraç sayısını açıkladı.



Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında yapılan memuriyetten ihraç kararlarına ilişkin soru önergesine yanıt verdi. Bakan Çavuşoğlu, bugüne kadar 350 diplomatın görevine son verildiğini açıkladı.



"KHK'larla görevlerinden ihraç edildiler"

Hürriyet'in haberine göre Bakan Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklaması şöyle:

"16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla hâlihazırda haklarındaki tedbir devam eden Bakanlığım personeli bulunmamaktadır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığım mensubu 408 kişi kamu görevinden 667, 672 ve 675 sayılı KHK'lar uyarınca ihraç edilmiştir. Bu çerçevede 350 diplomatik kariyer memuru ile 58 diğer kategorideki memur kamu görevinden ihraç edilmiştir.



Personel alımı olmamıştır

16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde görevden uzaklaştırılmakla görevine iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır. 16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde Bakanlığıma açıktan atama usulüyle personel alımı olmamıştır.



16 Temmuz-7 Kasım 2016 tarihlerinde kamu görevinden ihraç edilmekle görevine mahkeme kararı ile iade edilen Bakanlığım personeli bulunmamaktadır."