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Dışişleri'nden 'Hindistan' açıklaması

Dışışleri Bakanlığı'nca, Hindistan'da meydana gelen sel felaketlerinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek, Hindistan hükümetine başsağlığı dileğinde bulunuldu.

14 Temmuz 2017 Cuma 10:24
Dışişleri'nden 'Hindistan' açıklaması

Bakanlık tarafından Hindistan'da meydana gelen sel felaketlerine ilişkin yapılan yazılı açıklama şöyle:

''Hindistan'ın Assam, Manipur ve Arunachal Pradesh Eyaletlerinde meydana gelen seller sonucunda can kayıplarının yaşandığını ve yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Hindistan halkının acısını yürekten paylaşıyoruz. Hayatlarını kaybedenlerin kederli yakınlarına ve dost Hindistan hükümetine en içten taziyelerimizi iletiyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz.''

Haber Tarihi: 14 Temmuz 2017 Cuma 10:24
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