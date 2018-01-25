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Dışişleri'nden Çipras'a: Sen kendi kabinene bak

Yunanistan Başbakanı Çipras'ın Türkiye'yi agresiflikle suçlayan sözlerine Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Çipras'ın dün Davos'ta ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil." şeklinde karşılık verdi.

25 Ocak 2018 Perşembe 20:41
Dışişleri'nden Çipras'a: Sen kendi kabinene bak

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, Davos'ta Türkiye'ye yönelik sarf ettiği ifadelerin kabul edilemez olduğunu vurgulayarak, "Başbakan Çipras'ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz." ifadesini kullandı.


Sözcü Aksoy, Çipras'ın, Dünya Ekonomik Forumu'nun düzenlediği Davos Zirvesi'nde, Türkiye'nin "saldırgan (agresif)" bir komşu olduğuna yönelik açıklamaları hakkındaki soruya yazılı yanıt verdi.

Aksoy, "Yunanistan Başbakanı Çipras'ın dün Davos'ta, ülkemize yönelik sarf ettiği ifadeleri kabul etmemiz mümkün değil. Başbakan Çipras'ın 'saldırgan' tanımını somutlaştırmak için esas kendi kabinesine bakması gerektiğini düşünüyoruz. Kendi çalışma arkadaşlarından bazılarının bu tanıma çok iyi uyduğunu herkes biliyor." değerlendirmesinde bulundu.

Haber Tarihi: 25 Ocak 2018 Perşembe 20:41
  1. Yunanistan
  2. türkiye
  3. Dünya Ekonomik Forumu
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