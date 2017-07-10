Dışişleri'nden Avusturya'ya sert tepki

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Büyükelçi Hüseyin Müftüoğlu, Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci’nin 15 Temmuz anma etkinlikleri çerçevesinde Viyana’yı ziyaretinin Avusturya tarafından engellenmesine ilişkin, "Ekonomi Bakanımızın yapmayı planladığı ziyaretin engellenmesi, Avusturya'nın demokratik değerlerin savunulmasına yönelik yaklaşımında samimi olmadığını ortaya koymaktadır." değerlendirmesinde bulundu.

Müftüoğlu, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü kapsamında Ekonomi Bakanı Zeybekci'nin Avusturya'nın başkenti Viyana'ya gerçekleştirmeyi planladığı ziyarete yönelik Avusturya'nın tavrıyla ilgili yazılı açıklama yaptı.

Zeybekci’nin planladığı ziyarete yönelik Avusturya makamlarının sergilediği tavrın ibret verici olduğunu vurgulayan Müftüoğlu, şunları kaydetti: