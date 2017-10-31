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Dışişleri'nden Amerika vatandaşlarına bandrol vize kolaylığı

Dışişleri Bakanlığı ABD ile yaşanan vize krizinde, ABD vatandaşlarının mağduriyetini azaltmak için bandrol vizeyle Türkiye’ye geçiş kolaylığı sağladı.

31 Ekim 2017 Salı 11:13
Dışişleri'nden Amerika vatandaşlarına bandrol vize kolaylığı

Dışişleri Bakanlığı, vize yasağı nedeniyle oluşan mağduriyeti azaltmak için ABD vatandaşlarına bandrol vizeyle Türkiye’ye geçiş kolaylığı sağladı. 8 Ekim’de getirilen vize yasağıyla Türkiye’ye Amerikan pasaportuyla aktarmalı veya direkt uçuşla gelen yolcular sınırdan dönmek zorunda kalmıştı.

KRİZLE BİRLİKTE KALDIRILMIŞTI

Önceden vize almamış yolculara sınırda verilen “bandrol vize” olanağı da ABD vatandaşları açısından kaldırılmıştı. Dışişleri Bakanlığı, ABD vatandaşlarına bandrol vize kolaylığı sağladı. Diplomatik kaynaklar, bandrol vizesiyle, ABD’li vatandaşların vize yasağı dolayısıyla yaşadıkları mağduriyetin azaltılmasının hedeflendiğini belirtti. Vize krizinin ardından ABD vatandaşları Atatürk Havalimanı’ndan geri çevrilmişti.

Edinilen bilgiye göre, Türkiye’ye gelmek isteyen ABD vatandaşları öncelikle, Türkiye ile arasında vize yasağı olmayan bir ülkeye seyahat ediyor. Oradan da direkt uçuşla Türkiye’ye giriş yapabiliyor. Bunun için, pasaportlarına gittikleri ülkede çıkış damgası vurduruyor. Daha sonra bu ülkeden Türkiye’ye direkt uçuşla gelip sınırda kaşeyle verilen bandrol vizesi alarak geçiş yapıyor. Çıkış yaptıkları ülke ABD yerine son yaptıkları direkt uçuşun menşei ülkesi olduğundan vize yasağına tabi tutulmuyor.

ÇIKIŞ DAMGASINA BAKILIYOR

Türkiye’ye aktarmalı uçan yolcular aktarma yaptıkları ülkede pasaportlarına çıkış damgası vurdurarak Türkiye’ye direkt uçuş yapıyor. Aksi takdirde, aktarmalı uçuş yapmış olsalar da pasaportta en son çıkış yaptıkları ülke ABD olanlar Türkiye sınırında geri çevriliyor. Vize yasağının başladığı 8 Ekim’den önce e-vize alan ABD vatandaşları ise Amerikan pasaportuyla sorunsuz bir şekilde Türkiye’ye girebiliyor.

Habertürk

Haber Tarihi: 31 Ekim 2017 Salı 11:13
  1. dışişleri bakanlığı
  2. abd
  3. vize
  4. bandrol
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