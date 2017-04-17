Dışişleri'nden AGİT'in referandum raporuna tepki

Dışişleri Bakanlığı, AGİT'in referandum raporuna tepki gösterdi.

Bakanlıktan şu açıklama yapıldı:

"Siyasi içerikli ve itham edici ifadeler üzüntüyle karşılandı. YSK'nın parti temsilcilerini de içerdiği gözardı edildi."

AGİT'ten 'evet'e gölge düşürme çabası

Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşikilatı (AGİT) referandum ile tespitlerini açıkladı. Yüzde 51.4'le 'Evet' çıkan seçimlere gölge düşürmeye çalışan AGİT, seçimlerin güvenli bir ortamda geçmediğini savundu.

Anayasa değişikliği referandumundan çıkan sonucu hazmedemeyen AGİT, "Anayasa referandumu eşit olmayan bir ortamda gerçekleşti" iddiasını savundu.

AGİT'in provokatif raporunda "Oy sayım prosedüründe son değişiklikler önemli bir güvenceyi ortadan kaldırdı. Ziyaret ettiğimiz sınırlı sayıdaki sandık referandum gününde düzenli ve verimliydi. Referandum genel olarak standartları tutturamadı, hukuki altyapı gerçekten demokratik bir süreç için yetersizdi. Anayasa referandumunda idari kaynaklar "evet" kampanyası lehine uygunsuz olarak kullanıldı. Medyada tarafların eşit şekilde yer almasına izin verilmedi; YSK'nın tarafsız içeriği engelleme yetisi ortadan kaldırıldı" denildi.