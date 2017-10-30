Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırılara kınama

Dişişleri Bakanlığı, Afganistan’ın Kunduz, Zabul ve Gazne vilayetlerinde meydana gelen terör saldırılarını kınadı.

30 Ekim 2017 Pazartesi 08:41
Dışişleri'nden Afganistan'daki saldırılara kınama

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Afganistan’ın Kunduz, Zabul ve Gazne vilayetlerinde meydana gelen çeşitli saldırılarda çok sayıda polisin hayatını kaybettiği ve birçok yaralı olduğu üzüntüyle öğrenilmiştir. 

Sözkonusu terör saldırılarını kınıyor, hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, Afganistan Hükümetine ve kardeş Afgan halkına başsağlığı, yaralananlara acil şifalar diliyoruz” denildi. 

Haber Tarihi: 30 Ekim 2017 Pazartesi 08:41
  1. dışişleri bakanlığı
  2. afganistan
  3. saldırı
  4. kınama
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İhsan Şenocak'ı görevden alan Diyanet, Fatih Altaylı'dan 'Aferin'i kaptı
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    İstifa sonrası Barzani'den ilk açıklama
    Uyurken yanı başınıza limonu bölüp içine tuz koyun
    Uyurken yanı başınıza limonu bölüp içine tuz koyun
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    'Ucuz et'te ayrıntılar netleşti, işte fiyatlar
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    İyİ Parti'den 'Osman Pamukoğlu' açıklaması
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım
    Fatih Erbakan: Parti kuracağım
    İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları!
    İşte doğalgaz faturasını düşürmenin yolları!