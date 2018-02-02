Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dışişleri'nden ABD'ye tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Hamas Lideri İsmail Heniyye'nin ABD tarafından 'Küresel Teröristler' listesine alınması hakkındaki soruya cevap verdi.

02 Şubat 2018 Cuma 12:41
Dışişleri'nden ABD'ye tepki!

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy'un Hamas Lideri İsmail Haniye'nin ABD tarafından 'Küresel Teröristler' listesine alınması hakkında bir soruya şu yanıtı verdi:

"ABD Yönetimi'nin sahadaki gerçekleri gözardı eden sözkonusu kararının Ortadoğu barış süreci ve bu meyanda Filistinlilerarası uzlaşı ve barış çabalarını sekteye uğratmasından endişe duyuyor, bu kararın ülkemizin Gazze'ye yönelik insani yardım ve ekonomik kalkınma faaliyetlerini olumsuz yönde etkilememesini temenni ediyoruz. Hamas'ın Filistin siyasi hayatının önemli bir gerçekliği olduğunu dikkate almayan bu kararın İsrail-Filistin ihtilafının adil, kapsamlı ve kalıcı çözüme kavuşturulmasına yönelik çabalara katkı sağlamayacağı açıktır."

Haber Tarihi: 02 Şubat 2018 Cuma 12:41
  1. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy
  2. Hamas Lideri İsmail Haniye
  3. Küresel Teröristler
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi
    1. İşte Fenerbahçe'nin yeni stoperi
    2. Maliye Bakanı'ndan ÖTV indirimi müjdesi!
    3. Babadan oğula katliam
    4. Yıldız futbolcunun Galatasaray'a imza..
    5. Lionel Carole'a şok! Ortada kaldı
    6. Dışişleri'nden ABD'ye tepki!
    7. Tatil bitiyor, okul fobisine dikkat!
    8. Asılanlar gerici asanlar kahraman gibi..
    9. Acun Medyanın Kalemi mi Kırıldı?
    10. Bu yumurtanın tanesi 40 lira!
    11. Görülmemiş hainlik! Ermenistan PKK'ya...
    12. Kadın örgütleri rezalete sessiz!..
    13. FETÖ'cü inşaat devine büyük şok!
    14. Dikkat çeken ittifak açıklaması: Oy..
    15. Bakan Yılmaz 'Asıl öğretmen açığı..
    16. Başbakan müjdeyi verdi: Hiç sollamadan..
    17. Fransa'da helikopterler çarpıştı:..
    18. AB ülkelerini korkutan rapor! 'Terör..
    19. TTB soruşturmasında flaş gelişme
    20. Tedbir kararına muhalefet eden şarkıcı..
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Türk futbolcuya transferin son günü büyük kazık!
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü şarkıcı açıkladı: Eurovision'u kazanmamız tamamen...
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Ünlü hamburger zincirinde mide bulandıran görüntü!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Kadın personeli taciz etti, bakanlıktan kovuldu!
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap
    Macron'dan Çavuşoğlu'na küstah cevap

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 02.02.2018
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    CHP'li Selin Sayek Böke'den skandal 'PYD' yorumu!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!
    ABD'den kriz çıkaracak yeni PYD açıklaması!