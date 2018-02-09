Dışişleri'nden ABD'ye: Ciddiye almak mümkün değil

FETÖ tutuklusu Serkan Gölge'nin mahkûm olmasından derin kaygı duyduklarını söyleyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'ne Türk Dışişleri'nin tepkisi gecikmedi...

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türk yargısıyla ilgili sözlerine cevap verdi.

Dışişleri Sözcüsü Aksoy yaptığı açıklamada, "Serkan Gölge adil bir yargılama sonrası hüküm giymiştir. Dava dosyasının içeriğini ve delilleri bilinmeyen ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü'nün Türk yargısı hakkındaki ifadelerini ciddiye almak mümkün değildir." ifadelerini kullandı.

ABD Dışişleri Bakanı Sözcüsü Heather Nauert, ABD'nin Amerikan vatandaşı Serkan Gölge'nin 8 Şubat tarihinde mahkum edilmesinden derin kaygı duyduğunu söylerken, "Bu davayı ve OHAL altında yargı süreci devam eden diğer Amerikan vatandaşlarına ilişkin, yargı bağımsızlığı, kişinin adil yargılanma hakkı da dahil olmak üzere Türk anayasasıyla teminat altına alınmış haklarla ilgili ciddi kaygılara yol açan diğer davaları yakından takip etmeyi sürdüreceğiz. Türkiye'ye seyahat eden ya da Türkiye'de yaşayan Amerikan vatandaşlarının güvenliği, bizim için bir endişe kaynağı olmayı sürdürmektedir" ifadesini kullanmıştı.