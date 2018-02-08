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Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy'dan Doğu Guta açıklaması

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Aksoy, "Astana toplantıları  çerçevesinde imzalanan Gerginliği Azaltma Muhtırası ile ilan edilen dört  gerginliği azaltma bölgesinden biri olan ancak Suriye rejiminin ablukasının  sürmesi sebebiyle büyük bir insani krizin yaşandığı Doğu Guta'ya yönelik rejim  saldırılarında son günlerde görülen artış endişe vericidir." ifadesini kullandı.

08 Şubat 2018 Perşembe 08:30
Dışişleri Sözcüsü Hami Aksoy'dan Doğu Guta açıklaması

Sözcü Aksoy, Suriye rejiminin Doğu Guta'yı hedef alan saldırılarındaki  artış hakkındaki bir soruya verdiği yazılı yanıtta, "Astana toplantıları  çerçevesinde imzalanan Gerginliği Azaltma Muhtırası ile ilan edilen dört  gerginliği azaltma bölgesinden biri olan ancak Suriye rejiminin ablukasının  sürmesi sebebiyle büyük bir insani krizin yaşandığı Doğu Guta’ya yönelik rejim  saldırılarında son günlerde görülen artış endişe vericidir. Rejimin sadece 6  Şubat günü düzenlediği hava saldırılarında hayatını kaybedenlerin sayısı 100’ü  aşmıştır." ifadesine yer verdi.

Öte yandan, rejimin söz konusu bölgeye düzenlediği saldırılarda klor  gazı içeren kimyasal silah kullanıldığını belirten Aksoy, "Nitekim, BM Bağımsız  Suriye Araştırma Komisyonu Başkanı 6 Şubat günü yaptığı açıklamada, klor gazı  içeren bombaların Doğu Guta’da ve ayrıca İdlib'in Serakin ilçesinde kullanıldığı  yönündeki duyumlar üzerine Komisyon’un bu iddiaları soruşturmaya başladığını  duyurmuştur." değerlendirmesinde bulundu.

Aksoy, açıklamasın şu ifadelere yer verdi:

"Rejimin Doğu Guta'yı ve halkını hedef alan saldırılarından ve bu  bölgedeki insani durumdan duyduğumuz rahatsızlık ile Astana toplantılarıyla  ortaya konulan mutabakatın ruhuna aykırılık teşkil eden söz konusu ihlallerin  ivedilikle sonlandırılması talebimiz, rejimin garantörlüğünü üstlenen Rusya ve  İran ile her düzeyde yapılan temaslarda ülkemizce sürekli olarak dile  getirilmektedir."

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 08:30
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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