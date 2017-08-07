Dışişleri Bakanlığı'ndan uyarı! O ülkede yaşayanlar dikkat

Dışişleri Bakanlığı, bakanlığın resmi internet sitesinde Kenya’nın bazı bölgelerinde ilan edilen sokağa çıkma yasağı ve terör olayları nedeniyle Türk vatandaşlarına yönelik bir duyuru yayımladı.

Bakanlık yayımladığı duyuruda, “Kenya’nın Lamu, Garissa ve Tana River Vilayetleri’nin belirli bölgeleri, Kenya İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan duyuruyla tehlikeli bölge ilan edilmiş ve 9 Ekim 2017 tarihine kadar, saat 18:30-06:30 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklanmıştır. Bu uygulama vilayetlerin tamamı için değil, belirli bölgeleri için geçerli olup, söz konusu bölgelerin listesi Nairobi Büyükelçiliğimizin internet sayfasında (http://nairobi.be.mfa.gov.tr/ ) yer alan duyurularda yer almaktadır. Kenya’nın Mandera Vilayeti’nde de sokağa çıkma yasağı halen 19:00-05:00 saatleri arasında uygulanmaktadır. Söz konusu gelişmeler ışığında, vatandaşlarımızın bu aşamada zorunlu kalmadıkça Kenya’nın Mandera, Lamu, Garissa ve Tana River Vilayetleri’ne seyahat etmekten kaçınmalarında fayda bulunmaktadır. Halen söz konusu bölgelerde bulunan veya bu bölgelere seyahat etmek zorunda olan vatandaşlarımızın ise, sokağa çıkma yasağına uymaları, şahsi güvenlikleri açısından her türlü önlemi almaları, olası gelişmelere hazırlıklı bulunmaları ve her koşulda müteyakkız olmaları önem arz etmektedir. Vatandaşlarımıza bu çerçevede, Bakanlığımız ve Nairobi Büyükelçiliğimizce yapılabilecek uyarı ve duyuruları dikkatle takip etmeleri tavsiye edilmektedir. Kenya’da bulunan vatandaşlarımızın, Nairobi Büyükelçiliğimiz ile Bakanlığımızın Konsolosluk Çağrı Merkezi’ne başvurmaları mümkündür” ifadelerine yer verdi.