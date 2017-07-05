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Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan açıklaması

Pakistan'da yaşanan sel felaketin ilişkin açıklama yapan Dışişleri Bakanlığı, “Hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz” dedi.

05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:13
Dışişleri Bakanlığı'ndan Pakistan açıklaması

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, "Pakistan'ın çeşitli bölgelerinde meydana gelen seller sonucunda can kayıplarının yaşandığını ve yaralananlar olduğunu üzüntüyle öğrenmiş bulunuyoruz. Sel felaketinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, merhumların yakınlarına başsağlığı ve sabır diliyoruz. Pakistan halkının acısını yürekten paylaşıyor, bu acı olay vesilesiyle dost ve kardeş Pakistan halkı ve Hükümetiyle güçlü dayanışma duygularımızı yineliyoruz" denildi.

Haber Tarihi: 05 Temmuz 2017 Çarşamba 21:13
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