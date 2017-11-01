Dışişleri Bakanlığı'ndan New York'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında meydana gelen 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Terör saldırısından büyük üzüntü duyduk. Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz' denildi.

ABD'nin New York kentinde bir saldırgan kiraladığı kamyonet ile bisiklet yoluna kasıtlı olarak girip insanları ezmişti. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı.

TRT Haber