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Dışişleri Bakanlığı'ndan New York'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri, New York'ta 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

01 Kasım 2017 Çarşamba 13:09
Dışişleri Bakanlığı'ndan New York'taki terör saldırısına kınama

Dışişleri Bakanlığı, New York'ta Dünya Ticaret Merkezi yakınlarında meydana gelen 8 kişinin hayatını kaybettiği terör saldırısını kınadı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada 'Terör saldırısından büyük üzüntü duyduk. Saldırıyı şiddetle kınıyor, olayda hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı diliyoruz' denildi.

ABD'nin New York kentinde bir saldırgan kiraladığı kamyonet ile bisiklet yoluna kasıtlı olarak girip insanları ezmişti. Saldırıda 8 kişi hayatını kaybetmiş, 11 kişi de yaralanmıştı. 

TRT Haber

Haber Tarihi: 01 Kasım 2017 Çarşamba 13:09
  1. new york saldırı
  2. Dışişleri Bakanlığı
  3. abd saldırı
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