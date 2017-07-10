Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dışişleri Bakanlığı'ndan Musul açıklaması! 'Hazırız'

Dışişleri Bakanlığı'nın, Musul'un DEAŞ terör örgütünden kurtarılmasına ilişkin açıklama yaptı.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:41
Dışişleri Bakanlığı'ndan Musul açıklaması! 'Hazırız'

Dışişleri Bakanlığı'nca, Musul'un DEAŞ terör örgütünden kurtarılması için yapılan operasyonun başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi DEAŞ sonrası dönemde de Musul halkının yanında olacağını vurguluyoruz. Bundan sonraki süreçte, DEAŞ ve diğer radikal örgütlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan olumsuzlukların bertaraf edilmesine ve Musul'un yeniden imarına yönelik faaliyetlere katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi. 

Dışişleri Bakanlığı'nın, Musul'un DEAŞ terör örgütünden kurtarılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle: 

"Irak'ın en büyük ikinci kenti olan ve Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ terör örgütünün işgali altında bulunan Musul'un kurtarılması için Ekim 2016'dan bu yana sürdürülen askeri operasyonun başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, vahşi terör eylemleriyle ülkemizi de hedef alan DEAŞ'ın Irak'taki mezaliminin en büyük kurbanları arasında yer alan ve farklı dini, mezhebi ve etnik gruplardan müteşekkil Musul halkının acılarını paylaştığımızı belirtiyoruz. Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi DEAŞ sonrası dönemde de Musul halkının yanında olacağını vurguluyoruz. Bundan sonraki süreçte, DEAŞ ve diğer radikal örgütlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan olumsuzlukların bertaraf edilmesine ve Musul'un yeniden imarına yönelik faaliyetlere katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz"

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 11:41
  1. ırak
  2. musul
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu! Satan satana...
    1. Hiç kimse bu kadarını beklemiyordu!..
    2. Teröristler Beyaz Saray'ın önünde..
    3. Suriyelilerle ilgili nefret paylaşımı..
    4. Eşi 3 ay önce şehit düşmüştü! Acısına..
    5. Pakistan Hindistan'ı vurdu!
    6. FETÖ kanlı darbesinin canlı şahidi.....
    7. HDP Siirt İl Başkanı gözaltına alındı
    8. Rus savaş gemisi İstanbul Boğazı'ndan..
    9. Sıcak havaların serinleten 8 yiyeceği
    10. Hulusi Akar emri verdi! Hepsi silindi...
    11. İstanbul'da bu yollar trafiğe kapatıldı
    12. Hurdayı ev yaptı kiradan kurtuldu
    13. İstanbul'da yoğun güvenlik önlemi!..
    14. Emre Mor'un menajeri bugün İstanbul'a..
    15. Erdoğan'dan şehit ailesine taziye..
    16. Pendik'te korkutan yangın
    17. Reina katliamcısını böyle kaydetmiş!
    18. Rus gemisi İstanbul Boğazı'ndan geçti
    19. Dış Ticaret Beklenti Anketi açıklandı
    20. Kartla harcamada rekor
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    Alman gazeteciden Erdoğan'a: Yine gel reis!
    16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
    16 Temmuz'da düğün yapmak istemedi ve...
    Tahriru'ş Şam'dan Türkiye sınırındaki olaylar ile ilgili açıklama
    Tahriru'ş Şam'dan Türkiye sınırındaki olaylar ile ilgili açıklama
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş
    Bozdağ raportör Kati Piri’yi kovmuş