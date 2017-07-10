Dışişleri Bakanlığı'ndan Musul açıklaması! 'Hazırız'

Dışişleri Bakanlığı'nca, Musul'un DEAŞ terör örgütünden kurtarılması için yapılan operasyonun başarıyla sonuçlanmasından memnuniyet duyulduğu belirtilerek, "Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi DEAŞ sonrası dönemde de Musul halkının yanında olacağını vurguluyoruz. Bundan sonraki süreçte, DEAŞ ve diğer radikal örgütlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan olumsuzlukların bertaraf edilmesine ve Musul'un yeniden imarına yönelik faaliyetlere katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz" denildi.



Dışişleri Bakanlığı'nın, Musul'un DEAŞ terör örgütünden kurtarılmasına ilişkin yaptığı yazılı açıklama şöyle:



"Irak'ın en büyük ikinci kenti olan ve Haziran 2014'ten bu yana DEAŞ terör örgütünün işgali altında bulunan Musul'un kurtarılması için Ekim 2016'dan bu yana sürdürülen askeri operasyonun başarıyla sonuçlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Bu vesileyle, vahşi terör eylemleriyle ülkemizi de hedef alan DEAŞ'ın Irak'taki mezaliminin en büyük kurbanları arasında yer alan ve farklı dini, mezhebi ve etnik gruplardan müteşekkil Musul halkının acılarını paylaştığımızı belirtiyoruz. Türkiye'nin geçmişte olduğu gibi DEAŞ sonrası dönemde de Musul halkının yanında olacağını vurguluyoruz. Bundan sonraki süreçte, DEAŞ ve diğer radikal örgütlerin ortaya çıkmasına zemin hazırlayan olumsuzlukların bertaraf edilmesine ve Musul'un yeniden imarına yönelik faaliyetlere katkıda bulunmaya hazır olduğumuzu ifade ediyoruz"