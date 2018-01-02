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Dışişleri Bakanlığın'dan İran açıklaması

Dışişleri Bakanlığı, İran'daki gelişmelere yönelik yaptığı açıklamada "Huzur ve istikrarın korunmasına önem atfediyoruz" ifadelerini kullandı.

02 Ocak 2018 Salı 11:30
Dışişleri Bakanlığın'dan İran açıklaması

İran'da günlerdir devam eden rejim karşıtı gösterilere ilişkin Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, gelişmelerin endişe ile takip edildiği ifade edilirken taraflara sağduyu çağrısı yapıldı.

Dışişleri'nin açıklaması şöyle;

"İran’da 28 Aralık tarihinde başlayan gösterilerin yayılarak sürdüğü ve çıkan olaylarda ölenlerin olduğu, ayrıca kamu binalarının zarar gördüğü yönündeki haberlerden endişe duyulmaktadır.

Türkiye, dost ve kardeş İran’ın toplumsal huzur ve istikrarının korunmasına büyük önem atfetmektedir. Bu bağlamda, Cumhurbaşkanı Ruhani’nin halkın barışçıl gösteri yapmaya hakkı olduğu, ancak kanunların çiğnenmemesi ve kamu malına zarar verilmemesi gerektiği yolundaki açıklaması dikkate alınarak şiddetten kaçınılması ve provokasyonlara kapılınmaması lazım geldiğine inanıyoruz.

 

Biran önce ülkede sükûnetin sağlanmasını ve sağduyunun hakim kılınarak olayların tırmanmasının önüne geçilmesini, gelişmeleri kışkırtıcı söylem ve dış müdahalelerden kaçınılmasını temenni ediyoruz."

Haber Tarihi: 02 Ocak 2018 Salı 11:30
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