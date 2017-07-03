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Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Ticari bir gemiye ateş açılmasının...

Dışişleri Bakanlığı M/V ACT adlı kuruyük gemisine Rodos Adası açıklarında seyir halindeykenYunan sahil güvenlik botu tarafından ateş açılmasına ilişkin bir açıklama yayınladı.

03 Temmuz 2017 Pazartesi 21:07
Dışişleri Bakanlığı'ndan flaş açıklama: Ticari bir gemiye ateş açılmasının...

Ege Denizi’nde Türk bayraklı bir kuru yük gemisine, Yunan sahil güvenlik botları tarafından ateş açıldı. Dışişleri Bakanlığı'ndan konuya ilişkin detaylı bir açıklama geldi. Açıklamada ''İskenderun limanından İzmit limanına hareket halindeki Türk bayraklı M/V ACT adlı kuru yük gemisine Rodos adası açıklarında seyir halindeyken Yunan Sahil Güvenlik botu tarafından ateş açıldığı öğrenilmiştir.

İki Türk limanı arasında yük taşıyan ticari ve dolayısıyla silahsız bir gemiye hangi sebeple olursa olsun ateş açılmasının hiçbir şekilde izahı yoktur. Tek tesellimiz hadisede can kaybı veya yaralanma meydana gelmemiş olmasıdır.

Bu menfur olayda Yunan makamlarının en temel hak olan insan yaşamını hiçe sayan ölçüsüz hareketini kuvvetle kınıyor ve benzeri bir olayın bir daha tekrarlanmaması beklentimizi uluslararası kamuoyuyla paylaşmayı gerekli buluyoruz'' ifadeleri yer aldı.

Haber Tarihi: 03 Temmuz 2017 Pazartesi 21:07
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
  • SaratogaSaratoga22 dk önce
    Neyle ateş açtılar, makineli tüfekle mi? Topla cevap verip yunan botunu batıracaktınız. Sonra da "pardon ya yanlış düğmeye basmış bizim tayfa!" diyecektiniz! Amerika ele yapıyor.
  • Ruhi Ruhi 26 dk önce
    ... siz manyak misiniz kücük polat alemdarlarkimi vuruyon yük gemisinde silahli adamlarin ne isi var neyen vuracaklar yunanlari gerizekali gerizekali konusuyorlar burada he yuanlardan korkuyoruz heeee
  • DirilişDiriliş32 dk önce
    Şöyle iki gemisini indirirsin suyun dibine ondan sonra kınarsın
  • samettsamett45 dk önce
    ayne öyle kardešim haklisin
  • MuratMurat54 dk önce
    Sende silah siksana, .....kadar yunandanmi korkuyonuz yoksa? Bu ne la?
  • MuratMurat58 dk önce
    EEEE ONLAR BIZE ATES ACIYO BIZ KINIYORUZ YANI BIR DAHA YAP LUTFEN COK SEVDIK DIYORUZ
  • yücelyücel1 sa önce
    Çok büyük iş yapmışız ve kınamışız ,senin gemine silah sıkıyorlar sen çıkıp kınıyorsun bumu yani yıllardır kınaya kınaya kına kalmadı, icraat icraat .
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