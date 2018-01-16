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Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve İsrail’e UNRWA tepkisi

Dışişleri Bakanlığı, ABD’nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) finansmanına yaptığı katkılara son vereceği yönündeki açıklamaların kaygı verici olduğunu açıkladı.

16 Ocak 2018 Salı 08:13
Dışişleri Bakanlığı'ndan ABD ve İsrail’e UNRWA tepkisi

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, “Son dönemde ABD’nin BM Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler için Yardım ve Bayındırlık Ajansı’nın (UNRWA) finansmanına yaptığı katkılara son vereceği yönündeki açıklamaları ve sonrasında İsrail’den gelen, UNRWA’nın mülteci sorununun kaynağı olduğu ve ortadan kaldırılması gerektiği şeklindeki beyanlar kaygı verici niteliktedir. UNRWA, 1948 Arap-İsrail ihtilafını takiben, Filistinli mültecilerin hayat koşullarının iyileştirilmesi ve haklarının korunması amacıyla, 8 Aralık 1949 tarih ve 302 (IV) sayılı BM Genel Kurulu kararıyla kurulmuştur. Türkiye’nin kuruluşundan bu yana aktif bir şekilde yer aldığı ve 2017 Temmuz ayından beri Danışma Komisyonu Başkan Yardımcılığını yürüttüğü UNRWA, Filistinlilere eğitim, sağlık, sosyal hizmetler, mikrofinans, altyapı, barınma, ilk yardım ve mültecilerin haklarının korunması konularında hizmetler sağlamakta, özellikle eğitim alanındaki hizmetleri Filistinli kimliğinin korunması bağlamında önemli rol oynamaktadır. Yaklaşık 1 milyon Filistinli mülteci UNRWA’nın acil gıda yardımına muhtaç durumda yaşamlarını sürdürmektedir” denildi.

Açıklamada, mali bir darboğaz içinde bulunan UNRWA’nın bütçesinde daha fazla kısıtlamaya gidilmesinin, beş milyonun üstünde Filistinli’nin yaşamlarını olumsuz yönde etkilemenin yanı sıra, iki devletli siyasi çözüm çabalarına ve bölgesel istikrara da zarar vereceği bildirildi.

Konunun siyasi mülahazalardan arındırılarak, insani çerçevede değerlendirilmesi ve Filistin halkının hayatiyeti için büyük önem taşıyan UNRWA’ya uluslararası mali desteğin kesintisiz olarak sürdürülmesinin önem arz ettiğinin belirtildiği açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“UNRWA içinde hali hazırda yürütmekte olduğu Danışma Komisyonu Başkan Yardımcılığı ve 2018 Temmuz ayından itibaren üstleneceği Başkanlığı çerçevesinde Türkiye, Ajansa mali desteğin arttırılmasına yönelik uluslararası çabalara katkıda bulunmaya devam edecek, kendi desteğini de arttıracaktır.”

Haber Tarihi: 16 Ocak 2018 Salı 08:13
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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