Dışişleri Bakanlığı, Rusya'dan izahat istedi

Dışişleri Bakanlığı, terörist Mihraç Ural'ın Soçi Kongresi katılımcıları arasında görülmesi üzerine Rusya'dan izahat istedi.

KATILIMCI OLDUĞU ORTAYA ÇIKMIŞTI

Çok sayıda ismin katıldığı Soçi Zirvesi'nde Reyhanlı ve Banyas katliamlarının baş faili Mihraç Ural'ın da resmi katılımcı olarak kongreye katıldığı ortaya çıktı.

TÜRKİYE TEPKİ GÖSTERMİŞTİ

Rusya'nın zirve gündeme geldiğinde ısrarla katılmasını istediği PYD terör örgütü Türkiye'nin net tavrı ve başlayan Zeytin Dalı Harekatı sonucu Soçi'ye gelememişti.