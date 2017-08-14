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Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Ölenlerden 1'i Türk

Dışişleri Bakanlığı, Burkina Faso'nun başkenti Ouagadougou'da bir Türk restorana gerçekleştirilen silahlı saldırıda ölenlerden 1'inin Türk olduğunu açıkladı.

14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:12
Dışişleri Bakanlığı duyurdu: Ölenlerden 1'i Türk

Dışişleri Bakanlığı, bir Türk vatandaşının hayatını kaybettiği, bir vatandaşın da yaralandığı Burkina Faso'da düzenlenen terör saldırısını en güçlü şekilde kınadığını bildirdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Burkina Faso'nun başkenti Vagadugu'da dün gece meydana gelen ve çok sayıda masum insanın hayatını kaybetmesine ve yaralanmasına neden olan terörist saldırıyı en güçlü şekilde kınıyoruz. Saldırıda bir vatandaşımızın hayatını kaybetmesinden ve bir vatandaşımızın da yaralanmasından ayrıca büyük üzüntü duyulmuştur." ifadesi yer aldı.

Saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Burkina Faso halkına başsağlığı ile yaralananlara acil şifa dileğinde bulunulan açıklamada, "Türkiye son yıllarda uluslararası terörün hedefi haline gelen Burkina Faso'ya desteğini ve dayanışmasını sürdürecektir." mesajı paylaşıldı.

Haber Tarihi: 14 Ağustos 2017 Pazartesi 09:12
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