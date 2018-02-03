Dışişleri Bakanlığı: ‘Afrin’de siviller hedef alınıyor’ haberleri kara propaganda

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy, "Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin hedef alındığı yönünde son zamanda yabancı medya organlarında çıkan asılsız iddialar hakkındaki" bir soruya cevaben yazılı açıklama yaptı.

Son zamanlarda yabancı medya organlarında Zeytin Dalı Harekatı'nda sivillerin hedef alındığı ve sivil kayıpların meydana geldiği yönünde haberlerin çıktığını ifade eden Aksoy, bu haberleri "gerçekle ilgisi olmayan, kara propaganda niteliğinde haberler" olarak nitelendirdi.

'SİVİL HALKIN ZARAR GÖRMEMESİ İÇİN HER TÜRLÜ TEDBİR ALINIYOR'

"Harekatın planlama ve icrasında, Afrin bölgesinde konuşlanan terör örgütleri PKK/KCK/PYD-YPG ve DEAŞ unsurları ile bu unsurlara ait barınak, sığınak, mevzi, silah, araç ve gereç hedef alınmakta olup, sivil halkın zarar görmemesi için gereken her türlü tedbir alınmaktadır" diyen Aksoy, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Esasen PKK/KCK/PYD-YPG, sivilleri canlı kalkan olarak kullanmakta, bölgeden ayrılmalarına izin vermemekte, çocukları bile zorla silah altına alarak çatışma alanına sürmekte ve DEAŞ mensuplarını da kendi saflarında çatışmaya zorlamaktadır.

Terör örgütü, harekat sırasında etkisiz hale getirilen teröristleri masum siviller gibi gösterme gayreti içindedir. Aynı terör örgütü, harekâtın başlangıcından itibaren Hatay ve Kilis illerimize birçok roket saldırısı düzenleyerek bugüne kadar 5 vatandaşımızın ölümüne, çok sayıda vatandaşımızın yaralanmasına sebep olmuştur.

'TSK, ULUSLARARASI HUKUK TARAFINDAN YASAKLANMIŞ MÜHİMMAT KULLANMIYOR'

İddiaların aksine, Türk Silahlı Kuvvetlerince uluslararası hukuk ve anlaşmalar tarafından yasaklanmış mühimmat hiçbir şekilde kullanılmamaktadır. Ayrıca, harekatın başlangıcından itibaren, harekat alanında bulunan dini ve kültürel yapılar, tarihi eserler ve arkeolojik kalıntılar ile kamu yararına faaliyet gösteren tesisler de kesinlikle hedef alınmamıştır.

Terör örgütü ve yandaşları tarafından yapılan kara propagandaya kesinlikle itibar edilmemesi gerekmektedir.

Türkiye Fırat Kalkanı Harekatı'nda bölgeyi terörist DEAŞ'dan temizlerken sivillere karşı nasıl dikkatli davrandıysa, Zeytin Dalı operasyonuyla Afrin'i terörist PYD/YPG'den temizlerken de sivillere karşı aynı hassasiyeti göstermektedir.

Hedef DEAŞ'ken sivillerle ilgili herhangi bir iddiada bulunmayanların, hedef PYD/YPG olunca bu tür iftiralara başvurması manidardır."