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Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Hazırlık kararı alındı

Dışişleri Bakanlığı'ndan, Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'ne ilişkin açıklama yapıldı.

22 Aralık 2017 Cuma 18:24
Dışişleri Bakanlığı açıkladı: Hazırlık kararı alındı

Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Suriye konulu yüksek düzeyli Astana toplantılarının sekizincisinin 21-22 Aralık 2017 tarihlerinde düzenlendiği belirtilerek, şöyle denildi:

"Toplantıda, başta İdlip gerginliği azaltma bölgesi olmak üzere gerginliği azaltma muhtırasının hayata geçirilmesini teminen Türkiye, Rusya Federasyonu ve İran tarafından atılan adımların seyri değerlendirilmiş; çatışan taraflar arasında güven artırıcı önlemler alınması çerçevesinde, zorla alıkonan kişilerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasına ve insani mayın temizleme faaliyetleri yürütülmesine ilişkin iki belge kabul edilmiş; ayrıca, ‘Suriye Ulusal Diyalog Kongresi'nin 29-30 Ocak 2018 tarihlerinde Soçi'de düzenleneceği ilan edilmiş ve Kongre öncesinde üç ülkenin katılımıyla Soçi'de bir hazırlık toplantısı yapılması kararlaştırılmıştır."

'ÖNEMLİ BİR KAZANIM DAHA SAĞLANMIŞTIR'

Sekizinci Astana toplantısında güven artırıcı önlemler bağlamında, çatışan taraflarca zorla alıkonan kişilerin karşılıklı olarak serbest bırakılmasını teminen bir çalışma grubu kurulmasını öngören düzenlemenin kabul edilmesinin Türkiye tarafından memnuniyetle karşılandığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Suriye muhalefetinin Astana toplantılarından en önemli beklentilerinden birini teşkil eden ve uzun süredir Astana gündeminde yer alan bu konuda ülkemizin yoğun çabaları sayesinde nihayet sonuç alınmıştır. Bu düzenleme sayesinde Astana toplantılarından önemli bir kazanım daha sağlanmıştır. Suriye ihtilafının siyasi çözümünün parametrelerini ortaya koyan 2254 sayılı BM Güvenlik Konseyi kararına atfen oluşturulan ve garantör ülkelerin yanısıra BM'nin de katılımıyla faaliyet gösterecek sözkonusu çalışma grubunun ilk toplantısını, müteakip Astana toplantısı marjında yapması öngörülmektedir. Çalışma grubunun, yedi yıldır süren Suriye ihtilafı boyunca zorla alıkonan veya kayıp duruma düşen Suriyeli kardeşlerimizin akıbetlerinin açıklığa kavuşturulmasına katkıda bulunacağını ve önemli bir güven artırıcı önlem işlevi yerine getireceğini umuyoruz."

Haber Tarihi: 22 Aralık 2017 Cuma 18:24
  1. Dışişleri Bakanlığı
  2. Suriye Ulusal Diyalog Kongresi
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