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Dışişleri Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansında Türkiye'nin iyi niyetli ve esnek bir tutum sergilediğini belirterek, "Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük" dedi.

04 Temmuz 2017 Salı 17:13
Dışişleri Bakanı'ndan çok konuşulacak sözler!

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İsviçre'nin Crans-Montana kentinde devam eden Kıbrıs  Konferansının düzenlendiği Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı sonrası  çıkışta gazetecilere açıklamalarda bulundu.

 Konferansa iyi niyetle geldiklerini ve çalışmalarını bu doğrultuda  sürdürdüklerini anlatan Çavuşoğlu, "Ne istediğimizi biliyoruz. Tutumuzu da  başından beri kırmızı çizgilerimizle birlikte açıkladık. Ama neticede bir çözüm  olacaksa burada bu hafta bunun kararının verilmesi gerekiyor." şeklinde konuştu. Kıbrıs Konferansının "son konferans" olduğunu Birleşmiş Milletler  Genel Sekreteri Antonio Guterres'in geçtiğimiz hafta konferansa katılarak bir  çerçeve çizdiğini belirten Çavuşoğlu, "Biz tüm konuların paket halinde zaman  kazanılması için görüşülmesini önermiştik. Genel Sekreter de buna yönelik bir  şeyler söyledi." dedi.

 Bakan Çavuşoğlu, İsviçre'de devam eden Kıbrıs Konferansında  Türkiye'nin iyi niyetli ve esnek bir tutum sergilediğini belirterek, şunları  kaydetti: "Ama bunun karşılık bulması lazım. Maalesef karşı taraftan bugüne  kadar bu olumlu yaklaşımı göremedik. Başka kaygılar olabilir. Söz verilmesine  rağmen, hatta dürüstlüğe sığmayan bazı belge sızdırma gibi hareketleri de gördük.  Ama neticede burada bir çözüm olacaksa bu iyi niyetimizin karşı taraftan da  görülüp samimi yaklaşılması gerekiyor."

ARTIK KARAR VERİLSİN

 Türkiye'nin konferans kapsamında bundan sonra da ilkeleri  doğrultusunda çalışmalar yapacağının altını çizen Çavuşoğlu, "Başından kırmızı  çizgilerimizi koyduk. Öyle sıfır asker sıfır garanti gibi rüya bile olmayan,  hayal bile olmayan konuların bizim için başlangıç noktası olmayacağını  başlangıçta da söyledik, ilk akşam da söyledik, ilk sabah söyledik, şimdi tekrar  söylüyoruz kayıtlara geçsin diye." ifadelerini kullandı.  Çavuşoğlu, Kıbrıs'ta çözüm için büyük çabalar sarf edildiğini  vurgulayarak,  "Artık burada olacaksa da olmayacaksa da bir kararın verilmesi  gerekiyor." dedi.

Haber Tarihi: 04 Temmuz 2017 Salı 17:13
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