Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Umman'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd bin Mahmud el-Said tarafından kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Umman Dışişlerinden Sorumlu Bakan Yusuf bin Alavi bin Abdullah ile de bir araya gelecek ve Maskat Sultanlık Opera Binasını ziyaret edecek.