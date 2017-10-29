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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Umman'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, birtakım temaslarda bulunmak için Umman’a gitti.

29 Ekim 2017 Pazar 10:57
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu Umman'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, temaslarda bulunmak üzere geldiği Umman'ın başkenti Maskat'ta Umman Başbakan Yardımcısı Seyyid Fahd  bin Mahmud el-Said  tarafından kabul edildi.

Basına kapalı gerçekleşen görüşmede, iki ülke arasındaki ilişkiler ve  bölgedeki son gelişmeler ele alındı.

Bakan Çavuşoğlu, temasları kapsamında Umman Dışişlerinden Sorumlu  Bakan Yusuf bin Alavi bin Abdullah ile de bir araya gelecek ve Maskat Sultanlık  Opera Binasını ziyaret edecek.

Haber Tarihi: 29 Ekim 2017 Pazar 10:57
  1. Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu
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