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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu The New York Times için yazdı

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, ABD'nin Suriye'de  YPG/PKK'yı yerel ortak seçmesinin Türkiye-ABD ilişkilerinde çıkmaz oluşturduğunu  belirterek, "ABD'nin Türkiye gibi kabiliyetli bir ortağı varken YPG/PKK'ya  güvenmesi kendine zarar verecek bir hatadır." ifadesini kullandı.

29 Ocak 2018 Pazartesi 15:16
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu The New York Times için yazdı

Dışişleri BakanıMevlüt Çavuşoğlu'nun kaleme aldığı "Amerika Yanlış Bir Ortak Seçti" başlıklı  makalesi The New York Times gazetesinin internet sitesinde yayımlandı.

ABD'nin çıkarları gereği Ortadoğu'ya bağlı olduğunu ancak Türkiye'nin  Suriye ve Irak'la yaklaşık bin 300 kilometre sınırı bulunduğunu vurgulayan  Çavuşoğlu, "Türkiye ve ABD'nin ortak hedefi bu coğrafyada ve ötesinde halklarını  tehdit eden terör örgütlerini bertaraf etmektir. DEAŞ ortak düşmanımızdır ve bu  grubu yenmek Türkiye'nin etkin katkıları olmadan mümkün olamazdı." ifadesini  kullandı.

Çavuşoğlu, DEAŞ Irak ve Suriye'de askeri olarak yenilmesine rağmen  Türkiye'nin terör örgütüyle mücadeleye katkılarının devam ettiğine işaret ederek,  Türk ordusunun, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Cerablus kentinin 2016'da DEAŞ'tan  kurtarılmasında çok önemli rol oynadığını anımsattı.

Bakan Çavuşoğlu, Türkiye'nin 10 bini aşkın DEAŞ ve El Kaide üyesini  tutukladığını, 5 bin 800 teröristi sınır dışı ettiğini ve 4 bini aşkın şüpheli  yolcunun Türkiye'ye girişini engellediğini kaydetti.

DEAŞ'ın Suriye ve Irak'ta bölgenin kontrolünü yitirdiğine ancak hala  dehşet ve zulüm saçma kapasitesine sahip olduğuna dikkati çeken Çavuşoğlu,  makalesine şöyle devam etti:

"Türk makamları son dönemde DEAŞ hücrelerine karşı operasyon yürüttü  ve örgütün yeniden organize olma çabalarına zarar verdi. Amerikalı yetkililer,  ABD'nin işin içinde kalmak istediğini ve DEAŞ'ın kalıntılarının yeniden bir araya  gelmesini önlemek için Suriye'de asker bulundurmaya ihtiyaçları olduğunu söyledi  ancak DEAŞ ile savaşmak ülkemizin ve vatandaşlarımızın güvenliğini tehdit eden  bölgedeki başka hiçbir terörist grupla savaşmayacağız anlamına gelmez, gelmemeli.

ABD ile aramızda bu savaşta ABD'nin yerel ortak seçimi dolayısıyla bir  çıkmaz oluştu. O da ABD hükümetinin de terör örgütü olarak kabul ettiği bir grup.  Sözde Halk Koruma Birlikleri ya da YPG, diğer adıyla açıkça yasa dışı PKK terör  örgütüdür. Gruplar farklı isimler ve çapraşık yapılar benimsedi ancak bu gerçeği  örtbas etmez. Aynı kadrolar tarafından yönetiliyor, aynı kamplarda eğitim  görüyor, aynı örgütsel ve askeri yapılara sahip ve aynı propaganda yöntemlerini  ve finansal kaynakları kullanıyorlar. PKK, YPG'yi yönlendiriyor. PKK'nın intihar  bombacıları da Suriye'deki YPG kamplarında eğitiliyor."

"ABD'NİN YPG/PKK'YA GÜVENMESİ KENDİNE ZARAR VERECEK BİR HATA"

Çavuşoğlu, YPG/PKK teröristlerinin Türkiye'nin Irak ve Suriye  sınırının ötesinde ABD'den elde ettikleri silahları kullandığını ve bu silahlarla  eğitim yaptığını vurgulayarak, "Ayrıca, güvenlik güçlerimizin PKK'lı  teröristlerin üzerinde el koyduğu silahların kapsamları ve sayıları da kayda  değer şekilde arttı. Bir NATO müttefikinin bir diğer NATO müttefikine saldıran  terör örgütünü silahlandırması NATO'nun temsil ettiği her şeyin temelden  ihlalidir." ifadelerini kullandı.

ABD'nin, izlediği politikanın NATO'nun güvenilirliğine ve NATO  müttefiklerine verdiği zararı göreceğinden ve müttefiklerine ve uzun vadeli  kazançlara öncelik vereceğinden hiç şüphe duymadıklarını belirten Çavuşoğlu,  "ABD'nin Türkiye gibi kabiliyetli bir ortağı varken YPG/PKK'ya güvenmesi kendine  zarar verecek bir hatadır." değerlendirmesinde bulundu.

"ZEYTİN DALI HAREKATI ULUSLARARASI HUKUK TEMELİNDE BAŞLATILDI"

Türkiye'nin bu süreçte daha fazla bekleyemeyeceğini ifade eden  Çavuşoğlu, "Türkiye'nin güvenlik endişelerini anlıyoruz." şeklindeki  açıklamaların tehdit ve tehlikeleri ortadan kaldırmadığına dikkati çekti.

Son haftalarda Suriye'deki YPG/PKK ve DEAŞ kamplarından yönelen  tehdidin arttığını kaydeden Çavuşoğlu, Suriye'nin Afrin bölgesindeki  teröristlerin bölge halkının ve sınır boyundaki Türklerin can ve mallarına tehdit  oluşturduğunun altını çizdi.

Bakan Çavuşoğlu, makalesinde "Harekete geçmek zorundaydık. Bu yüzden  Türkiye, Afrin'deki teröristlere karşı Zeytin Dalı Harekatı'nı başlattı."  ifadesine yer verdi.

Harekatın net bir amacı olduğunu, sınır güvenliğini sağlamak ve  Afrin'i teröristlerden temizlemek amacıyla harekete geçildiğini vurgulayan  Çavuşoğlu, "Harekat uluslararası hukuk temelinde, bizim kendimizi savunma  hakkımıza uygun olarak başlatıldı. Hedefi, teröristler, onların barınakları,  silahları ve bağlantılı altyapılarıdır. Türk ordusu sivillerin zarar görmemesi  için en üst düzey önlemleri alarak hareket ediyor." değerlendirmesini yaptı.

Çavuşoğlu, Türkiye'nin insani yardım çabalarını yoğunlaştırdığını ve  Afrin'den kaçan siviller için kamplar kurulduğunu da bildirdi.

Türkiye'nin 3 milyonu aşkın Suriyeliye ev sahipliği yaptığını  hatırlatan Çavuşoğlu, insani yardım kuruluşları aracılığıyla desteğe ihtiyaç  duyanların yanında olduğunu aktardı.

"TERÖRİSTLERİ TEMİZLEMEK BARIŞA YER AÇMAKTIR"

Bakan Çavuşoğlu, teröristler temizlenene kadar harekata devam  edileceğini belirterek, Türkiye'nin ulusal güvenliğini tehdit eden ve Suriye  halkının iradesine karşı çıkan teröristlere müsaade edilmeyeceğini vurguladı.

Türkiye'nin Suriye'deki çıkmaza siyasi çözüm bulunması için her  sürecin içinde aktif yer aldığını kaydeden Çavuşoğlu, "Suriye'nin bölgesel  bütünlüğünü korumak barış çabalarının anahtarıdır. Teröristleri temizlemek barışa  yer açmaktır." ifadesini kullandı.

Terörist unsurların, iç karışıklık yaşayan komşuların, savaşların ve  felaketlerin olmadığı bir gelecek için çabaladıklarına işaret eden Çavuşoğlu,  makalesini "Türkiye, bu gerekli mücadelede ABD'nin saygı ve desteğini hak  ediyor." şeklinde sonlandırdı.

Haber Tarihi: 29 Ocak 2018 Pazartesi 15:16
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
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