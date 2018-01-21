Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Teröristlerin tamamı temizlenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi ile Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın açıklaması yaptı.

Bağdat'ta bulunmaktan ve Iraklı mevkidaşı Caferi ile bir araya gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, iki ülkeyi ve bölgeyi ilgilendiren konular hakkında samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi. Çavuşoğlu, "DEAŞ'a karşı elde edilen zafer için Sayın Caferi'nin nezdinde Irak halkına Türk halkının tebriklerini ilettim. DEAŞ ile mücadele döneminde olduğu gibi DEAŞ sonrası Irak'ın yeniden imarı konusunda da Irak'ın en büyük destekçisi, kardeşi olan Türkiye'dir. Tüm imkanlarımızla kardeş Irak'ın yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğine en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Erbil tavsiyelerimizi dinlemedi, bir referanduma gitti. Eminim bu referandumun nasıl bir yanlış adım olduğunu kendileri de idrak etti. Burada herkesin Irak Anayasasına Irak kanunlarına ve anayasa mahkemesinin verdiği kararlara saygı duyması gerek. Aranacak bir hak varsa, onun yeri Bağdat'tır, başka yer değildir." dedi.

Türkiye'nin, Irak'taki diyalog sürecinin kolaylaştırılması ve neticelendirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu vurgulayan Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Irak'ın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesi önemli. Ama Irak'ın tüm terör örgütlerinden temizlenmesi de aynı şekilde çok önemlidir. Özellikle PKK terör örgütünün de Irak'tan tamamen temizlenmesi gerekiyor. DEAŞ, PKK, YPG, KCK, PJAK bunların ideolojileri farklı da olsa hepsi terör örgütüdür, hepsinin amacı aynıdır. Bunlar Irak'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi, İran'ı bölmek istemektedir. Türkiye, dün başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin'de bu teröristleri nasıl temizlemeye başladıysa Suriye'nin diğer bölgelerinden de Irak'tan da ve Türkiye'nin dağlarından da bu teröristlerin tamamen temizlenmesi gerek. Biz Irak'ın PKK'dan temizlenmesi için Irak yönetimine daha önce Sayın İbadi'nin Ankara ziyaretinde de vurguladığımız gibi her türlü desteği vereceğiz."

Türkiye-Irak ilişkilerini daha fazla geliştirmek istediklerini belirten Çavuşoğlu, DEAŞ ve diğer sorunlar nedeniyle geçen yıllarda düşen ikili ticaret hacminde son dönemde artış olduğunu, ancak bu artışın gerçek potansiyele uygun bir hedefe ulaşmasını arzu ettiklerini söyledi. İş birliği konularını değerlendirmek, yeni anlaşmalar yapmak için Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi Toplantısının dördüncüsünü en kısa zamanda düzenlemek istediklerini belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasında Karma Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın da şubat ayında yapılmasının planlandığını vurguladı.

İki ülkenin su konusunda sorunu olmadığını düşündüğünü vurgulayan Çavuşoğlu, "Ilısu Barajı'na su doldurma çalışmalarını 1 Haziran sonrasına erteledik. Keza yine Irak'ın talebi üzerine Irak'a verilecek suyun saniyede 90 metreküpe çıkarılması konusunda mutabakat sağladık. Su gibi Cenab-ı Allah'ın bize bahşettiği tüm nimetleri kardeş Irak halkıyla her zaman paylaşmaya hazırız." diye konuştu.