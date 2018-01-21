Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Teröristlerin tamamı temizlenecek

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,"Türkiye, dün başlattığı Zeytin Dalı harekatı ile Afrin'de bu teröristleri nasıl temizlemeye başladıysa Suriye'nin diğer bölgelerinden de Irak'tan da ve Türkiye'nin dağlarından da bu teröristlerin tamamen temizlenmesi gerek" dedi.

21 Ocak 2018 Pazar 14:27
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: Teröristlerin tamamı temizlenecek

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Irak Dışişleri Bakanı İbrahim el-Caferi  ile Bağdat'ta Irak Dışişleri Bakanlığı Resmi Konutu'ndaki görüşmelerinin ardından  ortak basın açıklaması yaptı.

 Bağdat'ta bulunmaktan ve Iraklı mevkidaşı Caferi ile bir araya  gelmekten duyduğu memnuniyeti dile getiren Çavuşoğlu, iki ülkeyi ve bölgeyi  ilgilendiren konular hakkında samimi bir görüşme gerçekleştirdiklerini söyledi.  Çavuşoğlu, "DEAŞ'a karşı elde edilen zafer için Sayın Caferi'nin  nezdinde Irak halkına Türk halkının tebriklerini ilettim. DEAŞ ile mücadele  döneminde olduğu gibi DEAŞ sonrası Irak'ın yeniden imarı konusunda da Irak'ın en  büyük destekçisi, kardeşi olan Türkiye'dir. Tüm imkanlarımızla kardeş Irak'ın  yanında olmaya devam edeceğiz." diye konuştu.

 Türkiye'nin, Irak'ın toprak bütünlüğü, siyasi birliği ve egemenliğine  en güçlü şekilde destek vermeye devam edeceğini vurgulayan Çavuşoğlu, "Erbil  tavsiyelerimizi dinlemedi, bir referanduma gitti. Eminim bu referandumun nasıl  bir yanlış adım olduğunu kendileri de idrak etti. Burada herkesin Irak  Anayasasına Irak kanunlarına ve anayasa mahkemesinin verdiği kararlara saygı  duyması gerek. Aranacak bir hak varsa, onun yeri Bağdat'tır, başka yer değildir."  dedi.

 Türkiye'nin, Irak'taki diyalog sürecinin kolaylaştırılması ve  neticelendirilmesi için her türlü katkıyı vermeye hazır olduğunu vurgulayan  Çavuşoğlu, şöyle devam etti: "Irak'ın DEAŞ terör örgütünden temizlenmesi önemli. Ama Irak'ın tüm  terör örgütlerinden temizlenmesi de aynı şekilde çok önemlidir. Özellikle PKK  terör örgütünün de Irak'tan tamamen temizlenmesi gerekiyor. DEAŞ, PKK, YPG, KCK,  PJAK bunların ideolojileri farklı da olsa hepsi terör örgütüdür, hepsinin amacı  aynıdır. Bunlar Irak'ı, Suriye'yi, Türkiye'yi, İran'ı bölmek istemektedir.  Türkiye, dün başlattığı Zeytin Dalı Operasyonu ile Afrin'de bu teröristleri nasıl  temizlemeye başladıysa Suriye'nin diğer bölgelerinden de Irak'tan da ve  Türkiye'nin dağlarından da bu teröristlerin tamamen temizlenmesi gerek. Biz  Irak'ın PKK'dan temizlenmesi için Irak yönetimine daha önce Sayın İbadi'nin  Ankara ziyaretinde de vurguladığımız gibi her türlü desteği vereceğiz."

Türkiye-Irak ilişkilerini daha fazla geliştirmek istediklerini  belirten Çavuşoğlu, DEAŞ ve diğer sorunlar nedeniyle geçen yıllarda düşen ikili  ticaret hacminde son dönemde artış olduğunu, ancak bu artışın gerçek potansiyele  uygun bir hedefe ulaşmasını arzu ettiklerini söyledi. İş birliği konularını değerlendirmek, yeni anlaşmalar yapmak için  Yüksek Düzeyli Stratejik İş birliği Konseyi Toplantısının dördüncüsünü en kısa  zamanda düzenlemek istediklerini belirten Çavuşoğlu, iki ülke arasında Karma  Ekonomik Komisyonu Toplantısı'nın da şubat ayında yapılmasının planlandığını  vurguladı.

 İki ülkenin su konusunda sorunu olmadığını düşündüğünü vurgulayan  Çavuşoğlu, "Ilısu Barajı'na su doldurma çalışmalarını 1 Haziran sonrasına  erteledik. Keza yine Irak'ın talebi üzerine Irak'a verilecek suyun saniyede 90  metreküpe çıkarılması konusunda mutabakat sağladık. Su gibi Cenab-ı Allah'ın bize  bahşettiği tüm nimetleri kardeş Irak halkıyla her zaman paylaşmaya hazırız." diye  konuştu.

Haber Tarihi: 21 Ocak 2018 Pazar 14:27
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
    1. Afrin'e Zeytin Dalı Harekatı'nda 2. gün
    2. Sarıeroğlu: KİT'lerde yeni istihdam..
    3. Barzani İran'da Ruhani ile görüştü
    4. Emine Erdoğan'dan Zeytin Dalı paylaşımı
    5. Brezilya'da sarılık alarmı
    6. Bingöl'de 34 köy yolu ulaşıma açıldı
    7. Külçe külçe altın çıktı! Milyonlarca..
    8. Fransa Afrin için BM'yi acil..
    9. NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk..
    10. Türk askeri köylünün yüzünü güldürdü
    11. NATO’dan Afrin Harekatı ile ilgili ilk..
    12. Mustafa Destici'den ittifak sözleri:..
    13. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşuyor - CANLI
    14. Adana'da kaçak sigara operasyonu: 8..
    15. Adıyaman'dan sınır kentlerine jandarma..
    16. O ülkeden BM'ye acil çağrı
    17. Halı saha maçında kalp krizi geçiren..
    18. 'Ordumuza başarılar diliyoruz,..
    19. Terör örgütü YPG'yi onlar da terk etti!
    20. İncirlik'ten 'Kaplan' havalandı
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Abdullah Gül'den Afrin açıklaması
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    Rus uçakları Türkmenleri vuruyor
    'Milli ittifak' genişliyor... Sıra Saadet Partisi'nde!
    'Milli ittifak' genişliyor... Sıra Saadet Partisi'nde!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    O şarkıcı güçlü Türkiye'den rahatsız oldu!
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'
    'TSK birden fazla ülkeyle aynı anda muharebe edebilir'

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 21.01.2018
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Afrin harekatıyla ilgili İran'dan ilginç açıklama
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var
    Suudi Arabistan sınırında çok şiddetli çatışma… Yüzlerce yaralı var