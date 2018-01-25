Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avusturyalı mevkidaşı ile bir araya geldi

Bakan Çavuşoğlu, sabah İstanbul'a gelen mevkidaşı Kneissl ile Beşiktaş Dolmabahçe'de bulunan Başbakanlık çalışma ofisinde biraraya geldi. Basına kapalı yapılan görüşme yaklaşık 1 saat sürdü. Görüşmenin ardından öğle yemeğine geçildi. Büyükada'da yapılması planlanan görüşme hava muhalefeti nedeniyle Başbakanlık çalışma ofisine alındı. İki bakan görüşmenin ardından ortak bir basın toplantısı düzenleyecek.